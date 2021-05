TORONTO, le 20 mai 2021 /CNW/ - Accenture (NYSE: ACN) a ouvert aujourd'hui la période de candidature pour la cinquième édition annuelle du Défi d'innovation Accenture en technologie de la santé, qui a pour but de soutenir des solutions innovantes visant à améliorer la façon dont les gens accèdent, reçoivent, gèrent et financent les soins de santé en Amérique du Nord.

Le Défi d'innovation Accenture en technologie de la santé, qui en est à sa cinquième édition, réunit des organismes de santé et des start-ups pour s'attaquer aux plus grands problèmes de santé dans le monde. Le secteur est à un moment charnière, et les chefs de file dans le domaine de la santé d'aujourd'hui et de demain seront ceux qui sauront exploiter le pouvoir de la technologie et de l'ingéniosité humaine pour placer l'humain au cœur de tout ce qu'ils font. Pour participer, les jeunes entreprises du secteur de la santé trouveront le formulaire de candidature, ainsi que des détails supplémentaires sur les critères, l'éligibilité et les exigences du défi sur la page du Défi d'innovation Accenture en technologie de la santé (en anglais).

« La COVID-19 nous a montré à tous que la rapidité et l'agilité sont cruciales pour créer des solutions qui nous permettront de surmonter la pandémie. C'est pourquoi nous sommes ravis de réunir les jeunes entreprises les plus innovantes du Canada et des États-Unis qui s'efforcent de surmonter certains des plus grands défis actuels dans le domaine des soins de santé », affirme Jimmy Yang, responsable canadien de la division de la santé chez Accenture. « En ayant une mentalité de start-up, les entreprises axées sur les soins de santé sont plus aptes à accélérer l'adoption de technologies numériques et de solutions innovantes qui amélioreront la manière dont les soins de santé sont donnés aux patients et gérés par les cliniciens. Nous sommes impatients d'explorer les idées innovantes proposées par les entreprises émergentes du secteur de la santé en présence d'un panel de chefs de file mondialement reconnus dans ce domaine. »

« Le Défi d'innovation Accenture en technologie de la santé distingue les jeunes entreprises qui relèvent les défis du secteur des soins de santé de manière unique », affirme Shally Pannikode, vice-président principal et directeur de l'information chez Humana, qui sera juge pour le défi. « Il y a un engouement pour les nouvelles idées et la cohorte de cette année a une véritable occasion de remettre en question le statu quo avec des solutions qui améliorent les résultats des soins de santé. »

Les innovateurs et perturbateurs émergents du domaine de la technologie des soins de santé qui fournissent leurs services et solutions en Amérique du Nord sont invités à s'inscrire au programme. Les soumissions des entreprises admissibles seront acceptées jusqu'à 23 h 59 (HE) le 2 juillet prochain. Les trois catégories du Défi d'innovation Accenture en technologie de la santé de cette année sont les suivantes :

Un meilleur accès : Des solutions qui peuvent améliorer l'accès aux services et aux traitements pour les organismes de santé. Par exemple, les soins virtuels, la thérapie numérique, les modèles de prestation de soins à domicile et à distance, ainsi que les nouveaux modèles de soins pour répondre aux besoins insuffisamment couverts.

: Des solutions qui peuvent améliorer l'accès aux services et aux traitements pour les organismes de santé. Par exemple, les soins virtuels, la thérapie numérique, les modèles de prestation de soins à domicile et à distance, ainsi que les nouveaux modèles de soins pour répondre aux besoins insuffisamment couverts. L'expérience des patients et des cliniciens : Des solutions qui peuvent engendrer des expériences positives pour les patients et les cliniciens. Par exemple, les solutions qui améliorent le bien-être, la coordination des soins, la prévention des maladies et la gestion des maladies chroniques.

: Des solutions qui peuvent engendrer des expériences positives pour les patients et les cliniciens. Par exemple, les solutions qui améliorent le bien-être, la coordination des soins, la prévention des maladies et la gestion des maladies chroniques. Une efficacité opérationnelle : Solutions qui visent à accroître l'efficacité de l'entreprise et les processus quotidiens de base. Par exemple, les solutions de gestion administrative, ainsi que la gestion des patients, des données et de la distribution.

Accenture recherche des candidatures centrées sur les acheteurs dans le domaine de la santé. Les principaux critères pour les candidats sont la pertinence (besoin du client), la viabilité (modèle commercial), la faisabilité (évolutivité) et l'objectif. Les organisations de santé sont définies comme des entités de santé publique, des payeurs privés, des systèmes de prestataires de services, des réseaux de distribution, des entreprises de santé au détail et des organisations qui participent à l'écosystème de prestation et de paiement des soins de santé.

Les finalistes sélectionnés présenteront leurs travaux à un jury de premier plan, composé de cadres supérieurs d'entreprises de santé mondialement reconnues, lors d'un événement virtuel qui se tiendra le 28 septembre.

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'infonuagique et de la sécurité. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, nous offrons des services en stratégie et services-conseils, interactivité, technologies et opérations, tous propulsés par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Chaque jour, nos 537 000 employés concrétisent notre promesse à l'égard des technologies et de l'ingéniosité humaine, au service de nos clients situés dans plus de 120 pays. Nous maîtrisons la puissance du changement pour créer une valeur et un succès partagés par nos clients, nos employés et nos collectivités. Consultez notre site Web : www.accenture.com.

Accenture fournit les informations à titre indicatif, sans représentation ni garantie, et n'accepte aucune responsabilité pour toute action ou absence d'action entreprise en réponse aux informations contenues ou référencées dans ce communiqué de presse.

Copyright © 2021 Accenture. Tous droits réservés. Accenture et son logo sont des marques déposées d'Accenture.

SOURCE Accenture

Renseignements: Susan Kirwin, Accenture, +1 416-641-5148, [email protected]; Alida Alepian, Capital-Image, pour Accenture, +1 514-793-9233, [email protected]

Liens connexes

http://www.accenture.ca