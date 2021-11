« Le fait d'être reconnu parmi les meilleurs employeurs au Canada, aux côtés de tant de clients et de partenaires, représente un honneur et revêt une grande importance pour nous, chez Accenture, surtout à la lumière de tout ce que nos employés ont vécu pendant la pandémie actuelle », a déclaré Jeffrey Russell, président d'Accenture au Canada. « Cette année, nous nous sommes concentrés sur le bien-être global de notre personnel, tout en continuant à favoriser un environnement de travail inclusif. Nous y sommes parvenus en accordant la priorité au développement des talents et des compétences, afin de garantir l'épanouissement de nos collaborateurs dans leur carrière. »

Accenture a toujours été reconnue au Canada et à l'échelle mondiale comme un employeur de choix. L'entreprise a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées au monde de Fortune pendant 19 années consécutives, au palmarès des 50 meilleures entreprises pour la diversité de DiversityInc pendant 15 années consécutives et à l'indice Refinitiv de diversité et inclusion, obtenant l'une des trois premières places sur 100 au classement mondial pour la quatrième année consécutive.

« Nous sommes fiers de la reconnaissance reçue pour avoir fourni un environnement inclusif, ouvert et équitable pour tous les individus chez Accenture. Nous nous engageons envers nos employés, nos clients et nos communautés à accélérer l'égalité pour tous afin de créer une culture où chacun sent qu'il a une chance égale d'appartenir et de construire une carrière », affirme Zahra Jadavji, directrice générale de l'inclusion et de la diversité chez Accenture au Canada.

Parmi les nouveaux programmes et initiatives de l'année écoulée, citons notamment :

Le bien-être prioritaire - Pour instaurer une culture axée sur la santé et le bien-être pendant la pandémie, Accenture a lancé une initiative baptisée « Réduire le rythme, créer de l'espace et agir avec grâce ». Celle-ci consistait notamment à raccourcir les réunions à 25 ou 45 minutes, à réduire au minimum les réunions internes le vendredi et à encourager tous les employés à prendre du temps pour eux loin de leur bureau pendant la journée.





- Pour instaurer une culture axée sur la santé et le bien-être pendant la pandémie, Accenture a lancé une initiative baptisée « Réduire le rythme, créer de l'espace et agir avec grâce ». Celle-ci consistait notamment à raccourcir les réunions à 25 ou 45 minutes, à réduire au minimum les réunions internes le vendredi et à encourager tous les employés à prendre du temps pour eux loin de leur bureau pendant la journée. Des avantages pour les parents et les enfants - Lorsque les garderies et les écoles ont fermé, Accenture a proposé un nouveau programme de remboursement des frais de garde en cas de crise afin de donner aux parents la possibilité d'être remboursés pour qu'un soignant de leur choix s'occupe d'eux à leur domicile. Pour soutenir l'apprentissage scolaire, Accenture et Hoot Reading ont lancé Hoot for Companies, un nouvel avantage pour les entreprises consistant à fournir aux enfants un soutien pédagogique en ligne assuré par de véritables enseignants.





- Lorsque les garderies et les écoles ont fermé, Accenture a proposé un nouveau programme de remboursement des frais de garde en cas de crise afin de donner aux parents la possibilité d'être remboursés pour qu'un soignant de leur choix s'occupe d'eux à leur domicile. Pour soutenir l'apprentissage scolaire, Accenture et Hoot Reading ont lancé Hoot for Companies, un nouvel avantage pour les entreprises consistant à fournir aux enfants un soutien pédagogique en ligne assuré par de véritables enseignants. Des connaissances technologiques de pointe - Accenture a lancé les cours Quotient technologique (QT) pour s'assurer que tous les employés dans le monde puissent discuter couramment et en toute confiance des dernières technologies transformatrices telles que l'infonuagique et l'intelligence artificielle, quel que soit leur rôle. Grâce à des modules décomposés en vidéos ludiques très courtes, les employés peuvent apprendre à tout moment et en tout lieu.





- Accenture a lancé les cours (QT) pour s'assurer que tous les employés dans le monde puissent discuter couramment et en toute confiance des dernières technologies transformatrices telles que l'infonuagique et l'intelligence artificielle, quel que soit leur rôle. Grâce à des modules décomposés en vidéos ludiques très courtes, les employés peuvent apprendre à tout moment et en tout lieu. Venir en aide à notre communauté - En 2021, ACCES Employment a lancé une solution innovante de robot conversationnel basé sur l'intelligence artificielle, appelée VERA (Virtual Employment and Resource Attendant, ou Assistant virtuel pour l'emploi et les ressources). VERA fournit des services d'emplois en ligne et une aide à la recherche d'emploi aux chercheurs d'emploi au Canada , ainsi qu'aux immigrants de partout dans le monde. ACCES a développé VERA en utilisant les fonds d'une subvention en espèces de 1,1 million de dollars et en services offerts gracieusement par Accenture.

La liste finale des 100 meilleurs employeurs au Canada, mise sur pied par Mediacorp Canada inc., le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays, présente les employeurs les plus performants selon huit critères fondamentaux au succès d'une entreprise et à la satisfaction de ses employés : (1) le milieu de travail physique; (2) l'atmosphère de travail et les communications; (3) les avantages financiers et la rémunération; (4) les avantages sociaux pour la santé et la famille; (5) les vacances et les congés; (6) l'engagement et le rendement des employés; (7) la formation et le perfectionnement; et (8) l'implication dans la communauté.

La liste intégrale de 2022 des 100 meilleurs employeurs au Canada paraîtra dans le Globe and Mail du 12 novembre.

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'infonuagique et de la sécurité. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, nous offrons des services en stratégie et services-conseils, interactivité, technologies et opérations, tous propulsés par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Chaque jour, nos 624 000 employés concrétisent notre promesse à l'égard des technologies et de l'ingéniosité humaine, au service de nos clients situés dans plus de 120 pays. Nous maîtrisons la puissance du changement pour créer une valeur et un succès partagés par nos clients, nos employés et nos collectivités. Consultez notre site Web : https://www.accenture.com/.

SOURCE Accenture

Renseignements: Susan Kirwin, Accenture, +1 (416) 641-5148, [email protected]; Stéphane Vaillancourt, Capital-Image, pour Accenture, (514) 265-5644, [email protected]

Liens connexes

http://www.accenture.ca