Accenture figure sur la liste 2021 des 100 meilleurs employeurs au Canada pour une onzième année consécutive

TORONTO, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Accenture (NYSE : ACN) a été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour une onzième année consécutive.

Le palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada, qui en est à sa 21e année, est un concours national visant à identifier les employeurs qui, grâce à des programmes novateurs pour attirer et retenir les meilleurs talents en plus d'offrir des milieux de travail exceptionnels, sont des chefs de file de leur industrie.

« C'est un honneur d'être reconnu une fois de plus, aux côtés d'un grand nombre de clients et de partenaires, comme un employeur de premier plan au Canada, surtout en cette période marquée par des défis et des changements sans précédent », a déclaré Jeffrey Russell, président d'Accenture au Canada. « L'année qui vient de s'écouler a fait ressortir les raisons pour lesquelles nous accordons la priorité au bien-être de notre personnel, pour lesquelles nous sommes déterminés à favoriser une main-d'œuvre inclusive et pour lesquelles nous investissons dans le talent et les compétences afin d'en sortir plus forts, tous ensemble. »

Accenture a toujours été reconnue au Canada et à l'échelle mondiale comme un employeur de choix. L'entreprise a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées au monde de Fortune pendant 18 années consécutives, au palmarès des 50 meilleures entreprises pour la diversité de DiversityInc pendant 14 années consécutives et à l'indice Refinitiv de diversité et inclusion, obtenant l'une des trois premières places sur 100 au classement mondial pour la troisième année consécutive.

« Comme le Canada lui-même, les employés d'Accenture sont le reflet d'une grande variété de cultures, d'ethnies, de croyances, d'expériences et de langues, une riche diversité qui rend notre entreprise plus intelligente et plus innovante », a commenté Zahra Jadavji, directrice générale, Inclusion et diversité, Accenture, Canada. « Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre engagement et la passion que nous employons à offrir un environnement inclusif, ouvert et équitable à chaque personne, quel que soit son rang dans l'entreprise. »

Voici quelques-uns des nouveaux programmes et des nouvelles initiatives qui ont permis à Accenture d'être reconnue parmi les meilleurs employeurs :

Soutenir la future main-d'œuvre du Canada : En janvier 2020, Accenture a accordé une subvention en espèces et en nature de plus de 1,1 million de dollars canadiens à ACCES Employment pour la mise au point d'un robot alimenté par l'intelligence artificielle (IA) qui aide les nouveaux arrivants à se trouver une carrière fructueuse au Canada . L'initiative est en phase avec le programme Des compétences pour réussir d'Accenture, lequel a recours à la technologie pour améliorer à grande échelle les chances de réussir à se trouver un emploi ou à fonder une entreprise.





La liste finale des 100 meilleurs employeurs au Canada, créée par Mediacorp Canada inc., le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays, présente les employeurs les plus performants selon huit critères fondamentaux au succès d'une entreprise et à la satisfaction de ses employés : (1) le milieu de travail physique; (2) l'atmosphère de travail et les communications; (3) les avantages financiers et la rémunération; (4) les avantages sociaux pour la santé et la famille; (5) les vacances et les congés; (6) l'engagement et le rendement des employés; (7) la formation et le perfectionnement, et (8) l'implication dans la communauté.

La liste intégrale de 2021 des 100 meilleurs employeurs au Canada paraîtra dans le Globe and Mail du 13 novembre prochain.

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'infonuagique et de la sécurité. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, nous offrons des services en stratégie et services-conseils, interactivité, technologies et opérations, tous propulsés par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Chaque jour, nos 506 000 employés concrétisent notre promesse à l'égard des technologies et de l'ingéniosité humaine, au service de nos clients situés dans plus de 120 pays. Nous maîtrisons la puissance du changement pour créer une valeur et un succès partagé par nos clients, nos employés et nos collectivités. Consultez notre site Web : www.accenture.com.

