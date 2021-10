OTTAWA, ON, le 18 oct. 2021 /CNW/ - L'Institut de recherche en politiques publiques (IRPP) est heureux d'annoncer la création de la bourse de journalisme Accenture sur l'avenir de la fonction publique. Sa première titulaire, la réputée journaliste Kathryn May, publiera ses analyses dans les pages d'Options politiques, le magazine numérique maintes fois primé de l'IRPP.

Généreusement parrainée par Accenture, cette bourse de deux ans lui permettra d'examiner de façon indépendante et exhaustive les possibilités et les défis sociaux, économiques et technologiques auxquels font face les fonctionnaires canadiens. Citons parmi ces enjeux la transition vers un gouvernement numérique, la réorientation postpandémie des normes du travail, la poursuite de l'équité, de la diversité, de l'inclusion et de la décolonisation, de même que la modernisation du recrutement et de la formation.

« Cette bourse vient combler une importante lacune du journalisme canadien et produira de solides pistes de réflexion à l'intention des décideurs, soutient Les Perreaux, rédacteur en chef d'Options politiques. La fonction publique fédérale compte plus de 300 000 employés, et Kathryn May examinera le travail indispensable qu'ils effectuent pour préparer le pays à résoudre une série de nouveaux enjeux. » Kathryn May a couvert la fonction publique fédérale pendant 25 ans pour le Ottawa Citizen et iPolitics, tout en collaborant notamment au National Observer et à Options politiques. Elle a reçu en 2007 un prix du Concours canadien de journalisme.

Le bureau d'Ottawa du cabinet Accenture aide les organismes fédéraux à raffermir la confiance des citoyens en misant sur les technologies de pointe pour améliorer les services publics. Ses solutions innovantes en infonuagique, gestion de données, cybersécurité et services administratifs favorisent la transformation numérique de la fonction publique au profit de tous les Canadiens.

« Nous sommes ravis de soutenir le journalisme indépendant dans un domaine aussi crucial que la transformation des services publics et l'élaboration des politiques, a déclaré Mark Lambert, directeur général, Fonction publique fédérale, chez Accenture. Plus que jamais, les organismes gouvernementaux doivent conjuguer stabilité et rapidité pour répondre aux besoins des citoyens. Forte d'une expertise éprouvée, Kathryn May mettra en lumière leurs réalisations et leurs défis à l'heure où ils doivent innover pour accroître leur agilité et accélérer le changement. »

À propos de l'IRPP et d'Options politiques

Fondé en 1972, l'Institut de recherche en politiques publiques est un organisme canadien indépendant, bilingue et sans but lucratif qui a pour mission d'améliorer les politiques publiques en produisant des recherches, en proposant de nouvelles idées et en éclairant les débats sur les enjeux auxquels font face les Canadiens et leurs gouvernements. Magazine numérique maintes fois primé de l'IRPP, Options politiques publie régulièrement des articles qui traitent d'enjeux clés selon une diversité de points de vue.

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'infonuagique et de la sécurité. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, nous offrons des services-conseils liés aux stratégies, à l'interactivité, aux technologies et aux opérations, tous propulsés par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Chaque jour, nos 624 000 employés concrétisent notre promesse à l'égard des technologies et de l'ingéniosité humaine, au bénéfice d'une clientèle répartie dans plus de 120 pays. Nous maîtrisons la puissance du changement pour créer de la valeur et stimuler la réussite de nos clients, de notre personnel, de nos actionnaires, de nos partenaires et de nos collectivités. Pour en savoir plus, aller à www.accenture.com.

SOURCE Institute for Research on Public Policy (IRPP)

Renseignements: ou toute demande d'entrevue, prière de contacter Cléa Desjardins, au 514 245-2139 ([email protected]), ou Susan Kirwin, au 416 641-514 ([email protected])