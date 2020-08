Accenture et Avanade Canada remportent le prix Enterprise Impact 2020 de Microsoft au Canada

TORONTO, le 4 août 2020 /CNW/ - Accenture (NYSE: ACN) et Avanade Canada sont fières d'annoncer qu'elles ont remporté conjointement le prix Enterprise Impact 2020 de Microsoft au Canada. Les prix canadiens annuels récompensent les partenaires de Microsoft qui ont mis l'accent sur l'amélioration de la vie des Canadiens, aligné leurs efforts sur l'excellence de la clientèle et créé des solutions novatrices misant sur les produits, les services et les technologies de Microsoft.

Accenture et Avanade Canada ont connu un succès remarquable dans le déploiement des produits et services de Microsoft. Elles ont notamment doublé leurs activités en nuage sur Microsoft Azure au Canada au cours des 12 derniers mois et en augmentant de 724 % d'une année à l'autre en déployant Microsoft Teams, permettant la collaboration et la transformation opérationnelle significative pour les clients au Canada. Les sociétés ont également constaté un élan important chez les clients en ce qui concerne l'utilisation de SAP sur Microsoft Azure et de AIP+ d'Accenture, une offre multisectorielle permettant aux organisations de résoudre des enjeux liés aux mégadonnées et à l'analytique.

Ensemble, Accenture et Avanade Canada ont dépassé les attentes relatives aux paramètres de l'EF20 dans le secteur des unités d'exploitation d'entreprise et ont démontré leur capacité d'offrir une valeur unique à leurs clients communs.

« La pandémie de COVID-19 a rendu la transformation opérationnelle et la collaboration virtuelle essentielles au succès des entreprises d'aujourd'hui. Nous avons aidé bon nombre de nos clients à passer à l'infonuagique et à mettre en œuvre des outils comme Microsoft Teams pour s'assurer qu'ils fonctionnent efficacement dans le cadre de nos activités caractérisées par "l'absence de normalité", a déclaré Jeffrey Russell, président d'Accenture au Canada. Nous sommes ravis de célébrer ce prix et notre relation continue avec Microsoft. Cette reconnaissance est particulièrement importante : il s'agit d'un prix basé sur les indicateurs qui valide le travail acharné de nos équipes Accenture et Avanade qui soutiennent nos clients et nos partenaires communautaires avec des systèmes et des solutions numériques avant-gardistes chaque jour. »

Jeff Gilchrist, président d'Avanade Canada Inc. ajoute « Nous sommes ravis d'avoir la reconnaissance de Microsoft avec ce prix. Le fait d'avoir établi un partenariat pendant la pandémie de COVID-19 en particulier témoigne de la force de notre relation. La pandémie a eu un certain nombre d'effets. Tout d'abord, elle a incité les entreprises canadiennes qui envisageaient de passer à la nouvelle plateforme en nuage Teams à le faire plus rapidement. Deuxièmement, nous avons pu démontrer à quel point la transition vers Teams peut se faire rapidement et facilement. Enfin, nous avons pu aider nos clients à réaliser les avantages d'un outil de collaboration aussi puissant. »

Microsoft Canada a remis ces prix lors de la toute première conférence virtuelle Microsoft Inspire. Les entreprises gagnantes ont été choisies en fonction du travail exceptionnel accompli pour leurs clients et la collectivité.

« Nous sommes honorés de remettre le prix Enterprise Impact à Accenture et Avanade lors de la remise des prix IMPACT de cette année, a déclaré Suzanne Gagliese, responsable principale de One Commercial Partner, Microsoft Canada. Même au cours d'une année difficile, Accenture et Avanade se sont avérés des partenaires exceptionnels, déterminés à atteindre les plus hauts niveaux d'innovation et d'excellence de la clientèle, ce qui a permis à des organisations de partout au Canada de se doter de solutions de pointe pour en faire plus. »

Ensemble, Accenture et Avanade ont réalisé plus de 35 000 projets Microsoft pour plus de 12 000 clients dans plus de 20 secteurs à travers le monde. Les entreprises ont été nommées partenaires Alliance de l'année de Microsoft 15 fois, c'est-à-dire plus que tout autre partenaire.

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels de premier plan qui offre une vaste gamme de services en stratégie et services-conseils, interactivité, technologies et opérations, avec des capacités numériques pour tous ces services. Nous regroupons une expérience inégalée et des capacités spécialisées dans plus de 40 secteurs, propulsées par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Comptant 513 000 employés au service de clients dans plus de 120 pays, Accenture apporte une innovation continue pour aider les clients à améliorer leur rendement et à créer une valeur durable dans l'ensemble de leur entreprise. Consultez notre site Web : www.accenture.com.

À propos d'Avanade

Avanade est le principal fournisseur de services numériques et infonuagiques novateurs, de solutions d'affaires et d'expériences propulsées par la conception offerts grâce à la puissance des gens et de l'écosystème Microsoft. Nos professionnels apportent à nos clients et aux leurs une pensée novatrice et audacieuse, conjuguée à leur expertise dans les domaines de la technologie, des affaires et de l'industrie, pour les aider à se transformer et à croître. Avanade compte 38 000 employés connectés numériquement dans 25 pays, apportant aux clients les meilleures idées grâce à une culture de collaboration qui honore la diversité et reflète les collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. Propriété majoritaire d'Accenture, Avanade a été fondée en 2000 par Accenture LLP et Microsoft Corporation. Pour en savoir plus, visitez www.avanade.com.

Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

