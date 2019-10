Accenture aide la Banque Nationale du Canada à moderniser sa plateforme de transactions financières afin d'améliorer sa technologie des marchés de capitaux

MONTRÉAL, le 17 oct. 2019 /CNW/ - Accenture (NYSE: ACN) a collaboré avec la Banque Nationale du Canada afin de moderniser sa plateforme de transactions financières dans le cadre de son initiative visant à améliorer ses processus. Cette initiative a pour but d'accroître l'efficacité des opérations de la Banque sur les marchés de capitaux.

Accenture et la Banque Nationale du Canada ont uni leurs compétences pour migrer et consolider 500 rapports et 40 interfaces de l'écosystème de la Banque vers une version parmi les plus récentes de la plateforme Murex MX.3. Cette dernière fournit aux entreprises de services financiers un logiciel dédié pour la négociation de titres, la trésorerie, la gestion de risques et les opérations post-transaction.

Le projet aidera également la Banque à se préparer aux évolutions réglementaires telles que la Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), un nouveau paradigme du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour le suivi du risque de marché.

La contribution d'Accenture incluait la gestion de projet, l'analyse de rentabilité, la conception, le développement, les tests et l'assistance après la mise en production. Accenture a réalisé ces prestations grâce aux équipes locales de Montréal ainsi qu'aux équipes de son réseau de distribution mondial.

« La transformation des processus de la salle des marchés et de ses opérations est une tâche complexe et difficile. Avoir un partenaire doté d'une expertise Murex est très précieux », a déclaré Alain Desmarais, vice-président, Gestion de la livraison des TI, Marchés financiers à la Banque Nationale du Canada. « Grâce à l'expertise Murex d'Accenture, nous avons pu mettre notre plateforme à niveau tout en terminant le projet dans les délais et le budget impartis. Nous avons également acquis un cadre permettant de soutenir les projets à venir sur les marchés de capitaux. »

Tim Lefebvre, directeur général au sein de l'entité Services financiers d'Accenture, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir pu mettre à disposition notre expérience en tant que partenaire majeur mondial de Murex pour aider la Banque Nationale du Canada à transformer son écosystème des marchés de capitaux. La Banque peut désormais tirer parti des nouvelles fonctionnalités de Murex, notamment celles relatives à la gestion de risque d'entreprise. Nous sommes impatients d'écrire un nouveau chapitre de notre partenariat de longue date avec la Banque Nationale du Canada, qui poursuit sa transformation et son évolution culturelle. »

