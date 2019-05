Accélérer Montréal - La Ville de Montréal augmente son soutien aux PME montréalaises localement et à l'international

MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le responsable du développement économique et commercial, de l'habitation ainsi que du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry, annonce de nouvelles actions pour soutenir le développement des entreprises montréalaises, en lien avec la Stratégie de développement économique 2018-2022, Accélérer Montréal.

La Ville injecte d'abord une somme de 26,2 M$ au cours des trois prochaines années dans les six pôles de PME MTL, le bras financier de la Ville de Montréal.



Cette somme permettra de renforcer le réseau d'accompagnement des entreprises. Un montant de 10 M$ sera investi dans un nouveau fonds d'aide à la commercialisation et un montant de 16,2 M$ sera versé dans divers fonds de subventions reliés à la commercialisation des innovations aux entreprises, l'entreprenariat commercial, le développement industriel et le développement durable, l'économie sociale et les accélérateurs et incubateurs universitaires.



« Le réseau PME MTL est ancré dans une vision inspirée des valeurs de la métropole. Ces nouvelles sommes serviront à donner un nouvel élan aux entreprises d'ici et nous pourrons compter sur l'expertise du réseau pour assurer la gestion », a annoncé Robert Beaudry mercredi soir dans le cadre de la soirée Apéro réseau PME MTL.



Rappelons que depuis sa fondation en 2015, PME MTL a plus que triplé ses investissements, passant de 5 M$ à 18,7 M$ en financement aux entreprises en 2018. Ses investissements dans 325 entreprises ont entre autres permis de créer ou de maintenir 3 500 emplois en 2018 dans l'ensemble de l'île de Montréal. Le service d'accompagnement d'experts composé de 130 experts a bénéficié à 3 325 entreprises.

Un nouveau volet international au Parcours Innovation PME MTL

Le Parcours Innovation PME Montréal, un parcours offert par la Ville de Montréal à des entreprises en quête de solutions pour leur stratégie d'affaires, est également bonifié d'un nouveau volet international pour stimuler la croissance des PME montréalaises.

« Le Parcours Innovation PME MTL a obtenu des résultats très probants, notamment, par la création de 1 000 emplois au cours des trois dernières années. Je suis très heureux d'annoncer que la Ville accordera un appui financier de 400 000 $ sur trois ans pour l'ajout d'un volet qui favorisera l'émergence de nouveaux chefs de file à l'international », a ajouté Robert Beaudry.

Des cohortes de 20 PME seront constituées dès cet automne dans le cadre de ce nouveau volet composé d'ateliers, de conférences et d'accompagnement personnalisé. La réalisation du volet international est confiée à Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

Entente Réflexe Montréal

La Ville bonifie son soutien au réseau PME MTL et au Parcours Innovation PMT MTL dans le cadre de l'entente Réflexe Montréal qui vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social ou culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyens. Le gouvernement du Québec reconnaît aussi ce statut particulier de métropole dans l'élaboration des lois, des règlements, des programmes, des politiques ou des directives qui concernent Montréal.

