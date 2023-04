Accélérer le développement des entreprises d'économie sociale - Appui de 9,8 M$ au CQCM pour stimuler l'entrepreneuriat collectif

LÉVIS, QC, le 17 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 9,8 millions de dollars jusqu'en 2025 au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM). Cette subvention est accordée dans le cadre de l'Entente de partenariat pour le développement des coopératives (Entente) et s'inscrit dans la continuité du Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 (PAGES).

La députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation), Mme Joëlle Boutin, en a fait l'annonce lors de sa présence à l'assemblée générale annuelle du CQCM, au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon.

L'Entente a notamment pour objectifs de regrouper les principales activités stratégiques de développement coopératif, d'accompagner les coopératives dans un continuum de services en entrepreneuriat collectif et de contribuer à la réalisation d'activités structurantes et innovantes pour le développement coopératif.

Citations :

« Depuis des décennies, l'entrepreneuriat collectif a démontré toute son importance pour le développement socioéconomique du Québec. Le nouveau contexte mondial est porteur de grandes occasions pour les entreprises collectives. Fort heureusement, elles peuvent compter sur l'équipe du CQCM, ses réseaux et ses partenaires pour les accompagner. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation)

« L'entrepreneuriat collectif propulse le développement économique régional et répond à un besoin réel des Québécois. C'est avec des organismes comme le CQCM que cet écosystème réussit à prendre sa place dans notre économie et à soutenir les communautés dans toutes les régions. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est tout l'écosystème collectif qui bénéficiera de ce partenariat afin que les entreprises soient appuyées et accompagnées, et ce, dans leur volonté de se transformer à l'image d'un Québec moderne, inclusif et productif. Cette reconnaissance financière est une preuve de l'efficacité de notre écosystème de soutien au développement coopératif et témoigne de sa capacité à stimuler davantage l'économie québécoise. »

Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM

Faits saillants :

Le CQCM est une coopérative à statut particulier de niveau national. Il est reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale.

D'avril 2020 à mars 2022, l'Entente a permis la réalisation de 60 projets sectoriels structurants, 303 activités de promotion et 343 activités de démarchage. Ces activités ont conduit au démarrage, à l'expansion et à l'accompagnement de 734 coopératives.

En août 2021, le gouvernement du Québec a autorisé, dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique (OTN), l'octroi d'une subvention maximale de 4 millions de dollars au CQCM afin de soutenir un projet de 5 millions de dollars visant la transition numérique des entreprises d'économie sociale.

Le 3 avril 2023, une subvention additionnelle de 4 millions de dollars a été versée au CQCM pour lui permettre de poursuivre son projet de transition numérique des entreprises d'économie sociale jusqu'au 31 mars 2025.

Le réseau coopératif et mutualiste regroupe près de 3 000 coopératives et mutuelles du Québec et représente 11 millions de membres et clients. Il génère 125 000 emplois ainsi qu'un chiffre d'affaires annuel de 51 milliards de dollars, ce qui en fait un mouvement créateur de richesse au service des collectivités.

Les mesures mises en place dans le cadre du PAGES engendreront des investissements totaux de 520 millions de dollars d'ici 2025 et permettront aux entreprises de bénéficier de quelque 3 500 activités d'accompagnement et de financement adaptés à leurs besoins.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Anne-Marie Mongrain, Directrice, Bureau de circonscription de la députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation), Tél. : 418 682-8167; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]