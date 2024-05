La consultation vise à comprendre comment le Canada peut accroître sa présence

dans l'industrie nord-américaine des VZE

TORONTO, le 29 mai 2024 /CNW/ - Les véhicules à émission zéro (VZE) peuvent constituer la prochaine industrie championne pour le Canada en soutenant l'accès à de bons emplois dans toutes les régions du pays et en stimulant la productivité économique qui aide à maintenir une qualité de vie élevée pour les générations futures. Pour ce faire, le Canada doit tirer parti de ses récents investissements nationaux et de sa position en Amérique du Nord en donnant la priorité au développement de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement dans un contexte géopolitique concurrentiel et mouvant.

Pour promouvoir une telle approche, Accélérer, l'Alliance canadienne de la chaîne d'approvisionnement des VZE, lance une consultation nationale visant à déterminer des façons proactives de catalyser la croissance dans chaque segment de l'industrie des VZE du Canada, d'offrir une valeur à long terme à l'Amérique du Nord et, en fin de compte, de « voir plus de Canada » dans les véhicules que nous conduisons.

Accélérer invite les principales parties prenantes à contribuer, au cours des semaines à venir, à la création d'une approche nationale qui présente les VZE comme une industrie championne pour le Canada et qui s'aligne sur les objectifs économiques et géopolitiques de l'Amérique du Nord.

« Il s'agit d'un moment opportun pour définir le type d'approche stratégique qui permettra au Canada de mettre en place une chaîne d'approvisionnement des VZE plus robuste dans le contexte nord-américain », a déclaré Matthew Fortier, président-directeur général d'Accélérer. « Alors que les tendances mondiales s'orientent vers l'électrification et le transport durable, le Canada a une occasion unique de jouer un rôle de premier plan dans la production de VZE, de leurs composants et d'intrants minéraux essentiels. Cette consultation permettra de recueillir des idées sur l'amélioration des chaînes de valeur du Canada, de l'exploitation minière à l'assemblage des véhicules, afin d'assurer une croissance économique à long terme et la création d'emplois dans tout le pays. »

La consultation se concentrera sur plusieurs domaines clés :

le développement durable des minéraux critiques et d'un secteur intermédiaire robuste

la transition et la croissance des secteurs de la fabrication de composants et de pièces

la commercialisation de technologies canadiennes innovantes

le renforcement de la proposition de valeur du Canada en Amérique du Nord

en Amérique du Nord l'intégration et la coordination au sein de la chaîne d'approvisionnement des VZE.

« Nous invitons les dirigeants d'entreprise, les leaders autochtones, les représentants de syndicat, les chercheurs, les spécialistes du droit, les investisseurs, les décideurs politiques et toute autre partie intéressée à nous faire part de leurs points de vue », a déclaré M. Fortier. « Notre objectif est d'élaborer des stratégies qui favorisent l'innovation et qui renforcent la position du Canada au sein de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en véhicules électriques à émission zéro. »

La participation des parties prenantes sera cruciale pour l'élaboration des stratégies ambitieuses, réalisables et non partisanes qui promettent une activité industrielle accrue, un plus grand nombre d'emplois hautement qualifiés et une meilleure intégration au secteur nord-américain des véhicules électriques. Toutes les parties intéressées sont invitées à nous faire part de leurs commentaires et suggestions d'ici le 17 juillet 2024.

Cliquez ici pour plus d'informations et pour participer à la consultation.

SOURCE Accelerate, Canada''s Zero-Emission Vehicle Supply Chain Alliance

