BURNABY, BC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Beaucoup trop de Canadiens, en particulier les jeunes, ont du mal à trouver un logement abordable. Le nouveau gouvernement du Canada prend des mesures audacieuses et réalise des investissements sans précédent pour augmenter l'offre de logements abordables au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, a salué le lancement par le gouvernement fédéral de Maisons Canada, une nouvelle agence fédérale chargée de construire et de financer des logements abordables à grande échelle. Maisons Canada deviendra le nouveau guichet unique du gouvernement fédéral pour le logement abordable.

Alors que la responsabilité des programmes de logement abordable est transférée à Maisons Canada, le minstre Robertson a également souligné le financement supplémentaire de 1,5 milliard $ sous forme de prêts au volet Construction du Fonds pour le logement abordable. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du Fonds pour le logement abordable disposera de 385 millions $ pouvant être utilisés immédiatement, avancés sur les années à venir.

Ce financement sera versé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) afin de garantir que les projets de logements abordables bénéficient du soutien dont ils ont besoin pendant la transition. À mesure que Maisons Canada prendra de l'ampleur, la SCHL continuera à mettre en œuvre ces programmes afin d'éviter toute interruption de service.

Ces mesures transitoires permettront la construction de milliers de logements abordables, portant l'investissement fédéral total dans le Fonds à approximativement 16 milliards $. Le financement supplémentaire permettra de soutenir la construction rapide de ces nouveaux logements abordables, en donnant la priorité aux projets qui sont prêts à démarrer et qui sont déjà en cours d'examen.

Afin de relever les défis auxquels font face les Canadiens et d'accélérer l'offre de logements, le nouveau gouvernement du Canada a lancé le programme Maisons Canada. La nouvelle agence fédérale va accélérer la coopération entre les secteurs public et privé et les méthodes de construction modernes, tout en catalysant la croissance de l'industrie canadienne du logement. Maisons Canada s'associera à l'industrie, à d'autres ordres de gouvernement et aux communautés autochtones afin de construire des logements abordables à grande échelle et rapidement.

Maisons Canada contribuera à lutter contre l'itinérance en construisant des logements de transition et des logements avec services de soutien en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. Elle construira des logements communautaires très abordables pour les ménages à faible revenu et fera équipe avec des promoteurs immobiliers privés pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Le lancement de Maisons Canada et ses investissements initiaux s'inscrivent dans le cadre de l'effort plus vaste que déploie le gouvernement canadien pour doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie. Ces efforts permettront aux collectivités de tout le Canada de bénéficier de logements plus abordables et d'un système de logement plus solide et plus durable.

Citations

« Maisons Canada marque un tournant dans la façon dont nous offrons des logements abordables au Canada. En combinant des investissements audacieux avec des méthodes de construction novatrices et des partenariats stratégiques, nous ne faisons pas que construire des logements, nous catalysons la croissance de l'industrie de l'habitation. Et grâce au financement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour le Fonds pour le logement abordable, nous veillons à ce que les projets continuent d'aller de l'avant pendant que Maisons Canada prend son envol. Les Canadiens méritent des logements accessibles, durables et construits pour l'avenir. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits en bref

Le 14 septembre 2025, Maisons Canada a été lancée en tant qu'organisme de service spécial faisant partie de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). Au cours de la prochaine année, Maisons Canada deviendra une entité fédérale indépendante qui relèvera du ministre du Logement et de l'Infrastructure.

(LICC). Au cours de la prochaine année, Maisons Canada deviendra une entité fédérale indépendante qui relèvera du ministre du Logement et de l'Infrastructure. Maisons Canada se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

La SCHL continuera de soutenir le secteur du marché immobilier au Canada , d'offrir des programmes clés et de fournir des informations précieuses sur le marché ainsi que des recherches de pointe sur le secteur.

, d'offrir des programmes clés et de fournir des informations précieuses sur le marché ainsi que des recherches de pointe sur le secteur. La SCHL continuera d'offrir les programmes de logement abordable existants jusqu'à épuisement complet des enveloppes de financement actuelles.

Le financement supplémentaire de 1,5 milliard $ en prêts pour le volet Construction du Fonds pour le logement abordable, qui débutera en 2025-2026, permettra la création de plus de 5 000 nouveaux logements.

Le Fonds pour le logement abordable fournit des capitaux à des organismes partenaires pour la construction de nouveaux logements abordables ainsi que la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Les fonds sont fournis sous forme de prêts à faible taux d'intérêt et/ou remboursables et de contributions.

Liens connexes

Le premier ministre Carney lance l'organisme Maisons Canada pour accélérer la construction résidentielle au pays

Maisons Canada

Fonds pour le logement abordable

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]