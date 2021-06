Absence d'informations nécessaires à la consommation sécuritaire du saumon fumé et du gravlax vendus par la poissonnerie L'Éperlan

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la poissonnerie L'Éperlan (Poissons et Fruits de Mer Gonsalves inc.), située au 584, chemin Saint-Jean, à La Prairie, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous s'ils n'ont pas été conservés en tout temps au congélateur depuis le moment de l'achat. En effet, l'étiquette des produits ne comporte pas les informations nécessaires à leur consommation sécuritaire, soit la mention « Garder congelé jusqu'à utilisation » qui est exigée.