Absence d'informations nécessaires à la consommation sécuritaire du fromage gruyère de lait cru emballé et vendu par la Boucherie Charcuterie chez Vito

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et la Boucherie Charcuterie chez Vito située au 5180, rue Saint-Urbain à Montréal, avise les personnes considérées comme vulnérables (les femmes enceintes, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les enfants et les personnes âgées) de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car il ne comporte pas la mention « fait de lait cru » qui est exigée.