Absence d'informations nécessaires à la consommation sécuritaire de chiktay (hareng fumé assaisonné dans l'huile) vendu par l'entreprise Épices Kay inc.

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Épices Kay inc., située au 5570, rue Jean-Talon Est, à Montréal, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, s'il n'a pas été conservé en tout temps au réfrigérateur depuis le moment de l'achat. En effet, l'étiquette du produit ne comporte pas les informations nécessaires à sa consommation sécuritaire, soit la mention « Garder réfrigéré » qui est exigée.