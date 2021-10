Un studio virtuel à affichage DEL de la série MR (écran au sol) et de la série PL (écran en toile de fond) d'Absen sera présenté dans le kiosque. La solution de studio virtuel professionnel à affichage DEL d'Absen, un choix idéal pour les productions cinématographiques et télévisuelles, apportera aux clients une expérience immersive incroyable avec un effet visuel réaliste et exceptionnel.

Série MR C'est le produit professionnel d'Absen pour les affichages à DEL de sol. Il existe deux options de finition de surface pour la série MR. La finition mate offre un panneau à DEL non réfléchissant, idéal pour applications de télédiffusion, xR Stages et Virtual Production Studio. La finition lustrée offre un panneau à DEL élégant et brillant avec un aspect et une sensation de convivialité de haute technologie, idéal pour les applications de vente au détail, d'architecture et d'exposition. Son cadre à haute intensité garantit sécurité et fermeté, pouvant supporter une charge de 2 500 kg/m2.

Série PL C'est le produit avancé d'Absen pour les applications de location intérieures et extérieures. Grâce à un taux de rafraîchissement élevé (3 840 Hz), à l'algorithme HDR10, à un rapport de contraste élevé, à une luminosité de 1 500 nits et à la technologie DEL ultra-noire, la série PL offre la meilleure qualité d'image et des performances visuelles exceptionnelles. Les modules créatifs triangulaires, cubiques et circulaires peuvent créer une variété de formes créatives. Le système innovant de blocs de connexion courbe repositionnables et intégrés maintient le plus haut niveau de précision d'alignement pour les configurations plate et courbe.

Absenicon 3.0 C'est une solution révolutionnaire à DEL tout-en-un pour les applications de conférence. Elle est dotée de quatre grands formats standard (110''/138''/165''), adaptés à différentes dimensions d'espace. Le rapport d'aspect est de 16:9, ce qui peut présenter le contenu point à point de la résolution FHD. Grâce à une télécommande intelligente, de multiples fonctions peuvent être réalisées facilement et commodément comme un téléviseur intelligent. Il comprend également une barre de son intégrée pour faciliter la lecture du contenu multimédia.

Série Clear Cobalt, nouvelle grosseur DEL d'Absen - un produit stable de haute qualité qui intègre la technologie d'encapsulation COB inversée et l'algorithme central HDR10. Avec un revêtement entièrement noir et une technologie de correction du niveau de noir, la série Clear Cobalt produit des images de haute qualité cinématographique avec une luminosité et un taux de contraste élevés. De plus, ce produit est résistant à l'humidité, à la poussière et à l'abrasion, à l'oxydation, à la prévention électrostatique et aux rayons bleus.

Visitez le site Web pour en savoir plus. https://www.absen.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1662133/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1662134/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1662135/image_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1662136/image_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1662137/image_5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1662138/image_6.jpg

