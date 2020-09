Le programme BMC est une initiative mondiale qui reconnaît et salue les entreprises privées affichant un excellent rendement commercial et des concepts de gestion avancés. La Stratégie, la Capacité, l'Engagement et la Solidité financière comptent parmi les principales aptitudes de gestion des sociétés évaluées. Cette année, la Résilience à l'égard de la pandémie de COVID-19 a aussi été prise en considération comme critère de sélection. Absen est réputée avoir fait preuve d'une compétence extraordinaire dans l'ensemble des volets, permettant à la société de résister à cette période difficile.

Reconnu comme fournisseur de supports d'affichage à DEL de haute qualité, Absen a terminé une fois de plus au 1er rang des exportations mondiales pour la 11e année consécutive. La société célébrera l'an prochain son 20e anniversaire. Absen dispose d'une usine de fabrication ultramoderne assurant une production annuelle de 300 000 mètres carrés. Elle accorde une grande importance à la R et D et à l'innovation. La société a mis sur pied un réseau dynamique de service à la clientèle avec 15 filiales au pays et à l'étranger afin de soutenir ses clients du monde entier.

Tout au long de 2020, Absen a continué d'apporter des améliorations à ses systèmes de gestion, ses systèmes TI ainsi que ses processus bout en bout pour devenir un organisme entièrement « centré sur le client » tout en demeurant axé sur une culture organisationnelle solide et une gestion financière saine, qui orientent la société. Elle a aussi investi dans le développement des ressources talentueuses et dans ses pratiques de responsabilité sociale des entreprises.

Zhao Jian, associé directeur à BMC, affirme que la résilience crée une valeur durable pour les entreprises. Les sociétés pérennes et les entreprises de première classe ont connu plusieurs cycles économiques; elles ont donc des stratégies plus complètes et plus sophistiquées. Plus la mission à long terme d'une entreprise est ambitieuse, plus grande est sa vitalité. Les « entreprises hautement résilientes » ont acquis une grande immunité.

Commentant le prix, Ashley Li, directrice financière de Absen, a déclaré : « Le prix BMC évalue chaque facette d'un organisme, et nous sommes très fiers de constater que Absen répond à l'ensemble des exigences. Ce mérite prestigieux est une reconnaissance fantastique du succès global d'Absen, qui repose sur une structure organisationnelle et une orientation stratégique claires, un rendement financier extraordinaire, une importante capacité de gestion des risques et une culture d'entreprise inspirante. Il renforce notre confiance envers l'amélioration continue de la gestion de nos activités commerciales, mais aussi de nos produits et de nos services. »

