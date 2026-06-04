Abolition de la taxe Netflix - La souveraineté culturelle : un irritant ?

MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - La Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) s'inquiète grandement de la facilité avec laquelle l'actuel gouvernement fédéral brade les lois soutenant les secteurs de la production audiovisuelle, des médias et de la culture au moindre soupir soufflé à l'oreille de Donald Trump par les géants du web.

La FNCC-CSN soutient la position du ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, sur l'obligation de légiférer rapidement et de structurer le secteur de l'audiovisuel afin d'en assurer la pérennité, dans un contexte où les intérêts économiques de ces multinationales ne semblent pas pouvoir être cadrés par la souveraineté des pays où elles se déploient.

« Des milliers d'emplois ont été perdus dans ces secteurs et des milliers d'autres en voie de se perdre », affirme la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charette.

« Le pansement constitué d'un investissement de 600 millions de dollars annoncé par le ministre de l'Identité de la Culture canadiennes, Marc Miller, et payable par les contribuables ne saurait compenser l'érosion du milieu à long terme. Seules des politiques structurantes, pérennes avec une vision périphérique pourraient faire la différence et nous en sommes loin », s'inquiète-t-elle.

Le secteur attendait beaucoup de la Loi sur la diffusion continue en ligne pour baliser sa nouvelle réalité et permettre au Canada et au Québec de garder sa vitalité à se représenter créativement dans leurs valeurs, ses couleurs, sa spécificité en valorisant le travail de ses artistes et artisans.

« Déjà l'année dernière, sous les pressions états-uniennes, le gouvernement Carney avait abandonné la taxe sur les services numériques qui aurait généré un apport de près de 3 milliards et qui aurait pu être réinvestie dans nos milieux qui en ont grandement besoin. Et là, il renvoie le CRTC dans les câbles avec sa proposition d'une participation de 15 % de leurs revenus générés par les plateformes en ligne au Canada, participation modeste, mais combien légitime et nécessaire à la création de contenu canadien original. Au prétexte que ça irrite de l'autre côté de la frontière. On parle même de laisser tomber l'exigence actuelle de 5 %, d'ailleurs contestée devant les tribunaux », affirme Annick Charette.

Une règlementation déjà trop faible

Selon la fédération syndicale, la vision du CRTC de l'application de la Loi sur la diffusion continue est questionnable à bien des égards. Dans les faits, cette taxe de 15 % pour les diffuseurs en ligne en était la pièce de résistance. « La proposition du CRTC était par ailleurs si édentée qu'elle ne créait aucune contrainte de découvrabilité ni de reddition de comptes à ces mêmes diffuseurs », dénonce la présidente de la FNCC. « Prenons donc exemple sur l'Union européenne et affirmons notre droit et notre souveraineté ! »

À propos

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 350 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignement : Julie Lampron-Lemire, Conseillère en communication, [email protected], 514 966-0710