AbilitiTCCi(MC) de Morneau Shepell est maintenant offerte à tous les Canadiens grâce au lancement de l'application mobile

Une appli visant à améliorer l'accès à une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) sur Internet destinée aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale

TORONTO, le 14 nov. 2019 /CNW/ - Morneau Shepell a annoncé aujourd'hui le lancement d'une appli mobile pour son programme de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCi), AbilitiTCCiMC.

AbilitiTCCiMC propose une solution facile d'accès et abordable à la thérapie en personne pour une vaste gamme de problèmes de santé mentale. Le programme est axé sur la modification des schèmes de pensée, des réactions émotionnelles et des comportements négatifs afin d'améliorer la santé et le bien-être d'une personne. Les données montrent que la TCCi figure parmi les interventions les plus efficaces pour une série de problèmes, en offrant un soutien aux personnes présentant des symptômes d'anxiété ou de dépression légers à modérés.

Grâce à cette nouvelle appli, Morneau Shepell propose une combinaison de suivis et de bilans constants avec un thérapeute attitré, des activités pédagogiques conçues pour aborder des problèmes de santé mentale, des exercices de renforcement des compétences, du contenu multimédia et un accès en tout temps à une ligne d'écoute - une solution unique en son genre au Canada.

« Les préférences des gens qui souhaitent obtenir du soutien en santé mentale évoluent, et ils sont de plus en plus nombreux à chercher des outils qui pourront les aider à retourner au travail le plus tôt possible, a expliqué Nigel Branker, président de Solutions en santé et productivité de Morneau Shepell. En prenant conscience de ce besoin, nous avons mis au point AbilitiTCCiMC pour que les Canadiens aient accès plus librement à la TCCi sur demande. Grâce à ce programme, les utilisateurs peuvent intégrer facilement la thérapie à leur vie quotidienne sans les contraintes de temps et de déplacements associées à une thérapie suivie en personne. Avec le lancement de cette application, nous sommes enthousiastes à l'idée de mettre la plateforme à la disposition de tous ceux qui en ont besoin en tout temps. »

AbilitiTCCiMC est accessible par tous les Canadiens sous forme d'option payable par les utilisateurs, puisque ce programme fait partie des services paramédicaux remboursables par un régime d'assurance collective, un programme provincial ou un programme de gestion d'invalidité payé par l'employeur.

« En juillet 2018, un problème de santé mentale est venu me frapper de plein fouet. Je me trouvais dans une période sombre de ma vie et j'avais l'impression d'être incapable de m'arrêter de travailler. Un de mes collègues a remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi et l'a signalé à notre superviseur qui, à son tour, en a fait part à un gestionnaire de dossier de notre régime d'assurance collective pour qu'il puisse communiquer avec moi. Je ne me suis jamais senti jugé par mon gestionnaire de dossier; cette personne m'a au contraire sans cesse encouragé en me disant que je m'en remettrai et que je redeviendrai la personne que j'étais avant cette dépression. Dès l'instant où on m'a envoyé le premier module par le biais de la plateforme de TCCi de Morneau Shepell, j'ai bénéficié d'un soutien constant. Cette plateforme m'a permis de redevenir qui j'étais, et je serai toujours reconnaissant envers mon collègue, mon superviseur, mon gestionnaire de dossier et Morneau Shepell qui m'ont soutenu durant cette période difficile. » - Témoignage d'un utilisateur d'AbilitiTCCiMC.

Pour vous enregistrer sur le site AbilitiTCCiMC, vous inscrire à l'appli ou obtenir plus d'information, consultez le site https://myicbt.com.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Renseignements: Personne-ressource : Josée St-Pierre, jstpierre@morneaushepell.com, 514 392-7862

