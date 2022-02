L'an dernier, Abilitech a formé un partenariat avec le Praxis Spinal Cord Institute , à Vancouver, pour permettre l'adaptation de son dispositif en vue d'une commercialisation de masse.

« Nous sommes fiers de faire notre entrée sur le marché canadien, et ce, dès maintenant, a déclaré Angie Conley, fondatrice et chef de la direction d'Abilitech Medical. De nombreuses personnes atteintes de lésions médullaires, de dystrophie musculaire, de sclérose en plaques et d'autres troubles neuromusculaires profiteront de nos technologies d'assistance, elles qui souhaitent effectuer des activités quotidiennes comme manger, se brosser les dents et ouvrir des portes. »

L'Abilitech Assist, lancé aux États-Unis l'an dernier, est le premier et le seul appareillage orthopédique motorisé à offrir une assistance au niveau du coude et de l'épaule. Le produit, qui se porte sur le bras, utilise une combinaison de ressorts, de moteurs et de micrologiciels calibrés sur mesure pour assurer l'indépendance fonctionnelle des patients qui ont perdu la capacité de bouger leurs bras. Il peut aider le patient à soulever des objets pesant jusqu'à 12 onces et favorise l'amplitude des mouvements au niveau de l'épaule et du coude.

Les patients intéressés et leurs soignants sont invités à visiter le www.abilitechmedical.com/contact pour en apprendre davantage et s'inscrire à une évaluation en télésanté gratuite et confidentielle. Les cliniciens, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les professionnels de la réadaptation peuvent écrire à l'adresse [email protected] pour se renseigner sur le dispositif et apprendre comment le mettre à disposition de leurs patients.

« Nous sommes heureux d'établir des liens avec des cliniciens et des patients de partout au Canada et de leur présenter nos résultats concluants, a affirmé Angie Conley. Notre appareil est intuitif et facile à utiliser, peut être utilisé dans de nombreux contextes et profite aux familles ainsi qu'aux patients en allégeant le fardeau des soins. »

À propos d'Abilitech Medical

Abilitech Medical met en marché des solutions innovantes qui permettent aux personnes atteintes de troubles neuromusculaires touchant les membres supérieurs, les empêchant de bouger les bras, de fonctionner de façon indépendante. Le premier produit de l'entreprise, l'Abilitech Assist, est un appareillage orthopédique motorisé unique en son genre qui fournit une assistance fonctionnelle et un soutien au niveau du coude et de l'épaule, et améliore la vie des personnes touchées par une faiblesse neuromusculaire.

