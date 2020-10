MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - En mai 2020, le secteur d'activité Entraînements d'ABB a annoncé qu'il examinait la façon dont il servait les clients de l'Ouest canadien. Le mois prochain, ABB consolidera ses centres d'appels régionaux et ses entrepôts à Edmonton. Les bureaux de vente et les bureaux commerciaux d'ABB resteront dans la région de Vancouver.

Afin de répondre à la demande croissante, ABB va procéder à la consolidation d'une nouvelle opération logistique plus importante pour accueillir les moteurs électriques industriels Baldor-Reliance® et les produits de transmission mécanique Dodge® à Edmonton et y transférer les activités de distribution et de traitement des commandes d'ici novembre 2020. Ce déménagement permettra à nos clients de disposer d'une plus grande variété de stocks et d'une plus grande équipe de soutien aux opérations qui aura les moyens de fournir un plus large éventail de services à nos clients, en temps voulu, avec la qualité de service à laquelle ils se sont habitués.

ABB est fortement engagée sur le marché de la Colombie-Britannique et l'équipe de vente restera dans la région du Grand Vancouver. En collaboration avec ses partenaires et distributeurs locaux, ABB continue de développer son offre de produits et de solutions pour mieux les servir et apporter une valeur ajoutée.

