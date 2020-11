Les planètes hors de notre système solaire sont extrêmement difficiles à observer puisqu'elles apparaissent collées à leur étoile à ces grandes distances et sont aussi beaucoup moins brillantes. Un coronagraphe est un arrangement complexe de pièces optiques permettant de bloquer la lumière d'une étoile tout en laissant filtrer celle de son voisinage vers une caméra ultrasensible. C'est à ce moment qu'entre en jeu la solution unique d'imagerie à comptage de photons présentée par ABB et Nüvü permettant de révéler ce petit point lumineux impossible à observer précédemment.

« Le télescope Roman est un projet de 3,2 milliards de dollars qui devrait être de 100 à 1 000 fois plus puissant que les tentatives précédentes d'imagerie d'exoplanètes. Nous sommes très fiers de fournir une composante aussi critique de cette avancée mondiale. C'est un projet excitant qui requerra notre expertise technologique la plus avancée », explique Marc Corriveau, directeur général, mesure et analyses, ABB Canada. « Nous sommes reconnaissants envers l'Agence spatiale canadienne et son programme de développement des technologies spatiales qui a permis d'amener la technologie de comptage de photons à un niveau de maturité suffisant pour sa considération par la NASA », a commenté Olivier Daigle, chef technologique chez Nüvü.

Pour ABB, ce contrat fait suite à une récente annonce de GHGSat sur l'octroi d'un contrat pour la fourniture des capteurs optiques de sa constellation de satellites en expansion permettant de cartographier les fuites de méthane au sol. Les capteurs optiques d'ABB en orbite cumulent plus de 90 ans d'opération fiable dans des domaines variés. Le satellite SCISat observe les changements à long terme de la composition de l'atmosphère terrestre pour plus de 60 constituants et polluants depuis 2003. Les agences météorologiques de par le monde basent aussi leurs prévisions sur une technologie d'ABB volant au cœur de la dernière génération des satellites polaires de la National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) et permettant de sauver des vies lors de phénomènes météo extrêmes en développement. Les capteurs d'ABB au cœur des satellites japonais GOSAT 1 et 2 surveillent avec attention depuis 2009 l'augmentation des gaz à effet de serre émis partout sur la planète et les résultats des efforts de réduction.

ABB (Bourse suisse SIX : ABBN) est une entreprise technologique mondiale chef de file qui dynamise la transformation de la société et de l'industrie pour atteindre un avenir plus productif et durable. En ajoutant les logiciels à sa gamme de produits des domaines de l'électrification, de la robotique, de l'automatisation et des entraînements, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre des niveaux de rendement inégalés. Riche d'un passé marqué par plus de 130 ans d'excellence, la réussite d'ABB est possible grâce à ses 110 000 employés talentueux répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

Nüvü Camēras est un leader mondial en solutions d'imagerie ultra-sensible depuis 2010. La compagnie canadienne conçoit et fabrique des caméras et des contrôleurs destinés à des marchés tels que l'exploration et la surveillance spatiale, le contrôle de qualité industrielle, le diagnostic médical et la physique. www.nuvucameras.com

