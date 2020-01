ABB classée parmi les 20 meilleurs employeurs au Canada en 2020!

MONTRÉAL, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - ABB est fière d'annoncer qu'elle a été choisie comme l'un des meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes pour la quatrième année consécutive. En 2020, la position d'ABB a augmenté pour occuper la 14e place (comparativement à la 26e place en 2019). En outre, ABB s'est classée au premier rang dans la catégorie d'industrie « Semi-conducteurs, électronique, génie électrique, matériel et équipement technologiques ».

« La force de toute organisation repose sur ses employés », remarque Éric Deschênes, chef de la direction nationale et chef de l'Électrification pour ABB au Canada. « Chez ABB, nous savons que nous faisons de notre mieux lorsque nos employés sont engagés, valorisés et croient réellement qu'ils influencent le cours des choses, et ce, chaque jour. »

Dans la détermination de ce classement, Forbes a étudié 8 000 Canadiens travaillant pour des firmes et des institutions employant plus de 500 personnes et leur a demandé de classer leur employeur selon une échelle de 1 à 10. On a également demandé aux répondants d'évaluer d'autres employeurs qui se démarquaient dans leurs industries respectives.

Chez ABB, nous nous engageons à résoudre certains des plus grands défis mondiaux de notre époque. Ceci n'est possible qu'avec notre exceptionnelle équipe qui travaille chaque jour pour un meilleur avenir. « Alors que nous dirigeons certains des projets les plus innovateurs au monde, nous savons que nos environnements de travail doivent être également dynamiques et sensibles aux besoins des employés », explique Sylvie Bergeron, vice-présidente, Ressources humaines, ABB Canada. « Nous sommes fiers d'être en mesure d'offrir un lieu de travail stimulant qui fait ressortir le meilleur de nos employés. »

ABB s'est engagée à l'égard de la main-d'œuvre de l'avenir et à aider les Canadiens à ouvrir la voie dans les industries qu'ils desservent. Nous sommes fiers d'offrir un espace de travail où la diversité et l'inclusion, ainsi que l'innovation et l'objectif, sont à l'avant-plan.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la liste des meilleurs employeurs du Canada du magazine Forbes, cliquez ici.

À propos d'ABB au Canada

ABB a une longue tradition de plus de cent ans en matière d'innovation au Canada, et l'entreprise continue à se développer et à adapter son offre à ses clients. Ayant son siège social canadien à Montréal, ABB exploite près de 50 installations et emploie environ 4 000 personnes à travers le pays. www.abb.com/ca.

