Movember encourage les hommes à "Connaître leurs couilles"

TORONTO, le 2 avril 2024 /CNW/ - Avril est le Mois de la sensibilisation au cancer testiculaire et Movember - l'organisme caritatif le plus important au monde en matière de santé masculine - a publié une nouvelle recherche qui met en lumière la relation des jeunes hommes avec leurs testicules. Dans le cadre de sa campagne "Connaitre vos couilles", Movember encourage les hommes à examiner régulièrement leurs testicules et à savoir ce qui est normal pour eux. Le cancer testiculaire étant le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les jeunes hommes, il est essentiel que les hommes se sentent confiants et à l'aise de consulter un médecin en cas d'anomalie.

Voici les principales conclusions de l'étude de Movember* pour le Canada :

La plupart des jeunes hommes (75 %) ne savent pas que le cancer testiculaire est le cancer le plus fréquent chez les jeunes hommes âgés de 15 à 40 ans.

Seulement 22 % des jeunes hommes se sentent très confiants de savoir comment examiner leurs testicules et reconnaitre s'il y a des anomalies et étonnamment, 1 jeune homme sur 4 déclare n'avoir jamais examiné ses testicules.

Alors que 70 % des jeunes hommes déclarent qu'ils prendraient un rendez-vous chez le médecin s'ils constataient une anomalie au niveau de leurs testicules, seulement 24 % d'entre eux disent qu'ils en parleraient à leur partenaire et encore moins (18 %) à un membre de leur famille en qui ils ont confiance.

Près d'un jeune homme sur quatre (23 %) ne consulterait pas un médecin à moins que ses testicules ne lui fassent extrêmement mal, et 35 % d'entre eux disent qu'ils ne le feraient pas en raison de la gêne qu'ils éprouveraient.

Michelle Terry, Présidente, Directrice Générale de Movember, déclare: "En réalité, 75 % des garçons et des hommes canadiens ne savent pas que le cancer testiculaire est le principal cancer chez les jeunes hommes, et seulement 1 sur 5 (22 %) est confiant de savoir comment examiner ses propres testicules. Grâce à l'engagement de Movember dans la sensibilisation au cancer testiculaire, nous voulons continuer à encourager les hommes et à leur donner les connaissances et les ressources dont ils ont besoin pour bien connaître leurs testicules. Nous voulons que les hommes apprennent à mieux connaître leurs testicules, qu'ils sachent quand quelque chose ne va pas et qu'ils sachent comment demander de l'aide"

Bien que l'issue du cancer testiculaire soit souvent positive, la détection précoce est cruciale. Chris Jones, (en anglais seulement) survivant du cancer testiculaire et Mo Bro, s'est vu diagnostiquer un cancer testiculaire à l'âge de 22 ans.

"Le fait d'être un homme, d'être vulnérable, d'admettre que quelque chose ne va pas est très souvent stigmatisé", explique Chris. C'est pourquoi je suis le gars qui se tient sur le podium et qui dit : "Allez vous faire examiner", parce que ça peut arriver à n'importe qui. Il ne me serait jamais venu à l'esprit que je serais le gars à qui on diagnostiquerait un cancer à l'âge de 22 ans".

Aucune paire n'est pareille. La première étape consiste à savoir ce qui est normal et les jeunes hommes doivent prendre le temps d'apprendre à connaître leurs testicules. Une douche chaude est un excellent point de départ. Pour visionner et partager ce tutoriel interactif et obtenir plus d'informations ici.

Étape 1: Douche

Une douche chaude aide à détendre vos testicules et les préparer pour l'examen

Étape 2: Rouler

Faites rouler un testicule entre votre pouce et vos doigts et voir si ça vous semble normal. Vérifiez qu'il n'y a pas de changement ou c'est douloureux.

Étape 3: Répéter

Maintenant, faites la même chose avec l'autre testicule

Les garçons et les hommes doivent rouler délicatement chaque testicule, entre leur pouce et leurs doigts, l'un après l'autre, en vérifiant qu'il n'y a pas de changement ou que rien ne leur semble anormal. Si quelque chose fait mal ou semble différent, comme une masse ou un gonflement, il est important de prendre le temps de le faire examiner immédiatement par un médecin.

Pour aider les individus à naviguer avec un diagnostic de cancer testiculaire, Movember a créé une ressource numérique de premier plan à l'échelle mondiale, créée par des experts et appelée "Tout sur vos couilles", qui vise spécifiquement à fournir aux garçons et aux hommes les ressources et les outils nécessaires pour affronter avec confiance leur expérience avec le cancer.

Méthodologie du sondage

Cette étude a été réalisée par Dynata qui a interrogé un total de 4 000 jeunes hommes âgés de 16 à 40 ans sur 4 marchés différents - Australie, Canada, Royaume-Uni et États-Unis - du 23 février 2024 au 4 mars 2024.

Les résultats de l'enquête ont été recueillis sur la base de 1 000 représentants nationaux masculins, dans chaque marché.

À propos de Movember:

Depuis 2003, Movember a créé un mouvement mondial en faveur de la santé masculine, en finançant plus de 1 300 projets dans le monde entier, en remettant en cause le statu quo, en stimulant la recherche sur la santé masculine et en transformant la manière dont les services de santé atteignent et soutiennent les hommes.

Movember a:

Investi près de 310,5 millions de dollars canadiens dans plus de 600 projets de recherche biomédicale, axés sur le cancer de la prostate et le cancer testiculaire.

Financé 4 registres sur le cancer de la prostate, avec plus de 200 000 hommes inscrits dans 23 pays.

Financé en partie l'essai TIGER, un grand projet mondial visant à découvrir la meilleure façon de traiter les hommes atteints d'un cancer testiculaire agressif. Il s'agit d'une collaboration internationale majeure entre des équipes de recherche des États-Unis, d' Europe et d'Australie. Le recrutement est maintenant officiellement terminé et 420 hommes et garçons du monde entier participent à cet essai important.

et d'Australie. Le recrutement est maintenant officiellement terminé et 420 hommes et garçons du monde entier participent à cet essai important. Subventionné des interventions conçues pour aider et guider les hommes tout au long de leur parcours avec le cancer de la prostate, en leur offrant des ressources et des informations qui leur permettent de prendre leurs propres décisions, de gérer leurs symptômes et de partager leurs expériences.

Depuis 2006, que Movember fait de la santé mentale et de la prévention du suicide un domaine prioritaire, le mouvement a réuni des experts, financé de nouvelles et audacieuses approches et s'est ouvert à de nouvelles perspectives. Nous nous sommes concentrés sur la prévention, l'intervention précoce et la promotion de la santé avec un point de vue masculin.

Movember s'adresse à tous, pas seulement aux hommes. Nous sommes un mouvement de santé et notre invitation à participer est ouverte à tous. Nous défendons des soins de santé qui tiennent compte des besoins de chacun, y compris des hommes, afin que tout le monde en bénéficie. Nous mettons l'accent sur la façon dont l'amélioration de la santé masculine peut avoir un impact positif profond sur les femmes, les familles et la société. Nous prenons les devants en encourageant les hommes à adopter des comportements sains, en remettant en question les systèmes de santé et en confrontant les normes de genre afin de réduire les inégalités en matière de santé et de sauver davantage de vies.

