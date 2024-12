À vos marques, prêts, allez Vancouver! - The Rec Room Granville ouvre ses portes le 12 décembre 2024!

« La rue Granville a son propre héritage; elle est historiquement connue pour les jeux et le divertissement qu'elle propose en plein cœur de Vancouver, et nous sommes ravis de faire partie de cette rue emblématique », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « En tant que chef de file dans le domaine du divertissement, nous apportons à la communauté des jeux, des spectacles en direct accompagnés de boissons et de mets délicieux. Nous avons hâte d'y accueillir nos invités et d'inaugurer une nouvelle ère dans ce quartier réputé pour ses divertissements ».

S'étendant sur 45 000 pi2, cet espace allie harmonieusement les sites historiques de l'hôtel Palms et du Coronet Theatre à un nouveau développement. Bien connu de Cineplex, le site était également l'emplacement du cinéma Cineplex Odeon Granville 7, que l'entreprise a exploité jusqu'en 2005. Prêt à poursuivre la tradition de Cineplex au sein du quartier du divertissement de Granville, The Rec Room Granville célèbre le riche héritage de la rue - autrefois connue sous le nom de « rue des lumières » - tout en préservant et en honorant certains des repères les plus emblématiques de Vancouver. Les invités remarqueront la statue de danseuse de style Art déco, bien en vue à l'extérieur du bâtiment, ainsi qu'une réplique en pierre au rez-de-chaussée. La légende locale veut que cette danseuse emblématique ait été inspirée par l'épouse de l'architecte original, qui jouait au Coronet Theatre.

The Rec Room Granville, dont l'ouverture a généré près de 250 emplois, propose des jeux et des activités pour tous :

Plus de 75 jeux pour des parties et des compétitions amicales à volonté, où les invités peuvent gagner des crédits numériques à échanger contre des prix au Coin des champions .

. Des attractions telles que les jeux de fléchettes en réalité augmentée et le lancer de la hache, le mini-golf ou encore le billard.

Une scène pour des spectacles en direct, avec des groupes locaux, des DJ, des spectacles d'humour et des soirées de jeu-questionnaire.

Les invités auront le choix entre trois options de restauration pour satisfaire toutes leurs envies :

Le restaurant du rez-de-chaussée dispose d'un bar pouvant accueillir 75 invités, d'une salle à manger de 160 places avec cuisine ouverte et des téléviseurs permettant de regarder du sport en direct. Le menu convivial propose des plats populaires de qualité, tels que des nachos bien garnis, des roulés de laitue, des ailes de poulet géantes et une coupe glacée au chocolat avec beignets. La tour à cocktail Peach Don't Kill My Vibe est parfaite pour être partagée!

est parfaite pour être partagée! The Palms - nom dérivé de l'hôtel historique The Palms - est un bar d'inspiration marine situé au niveau inférieur, qui propose des sièges de style cabana et des boissons et des plats d'inspiration tropicale, aussi audacieux que savoureux, notamment des tacos au jacquier épicé, des nachos au thon ahi et la margarita au habanero. L'espace comprend également une peinture murale réalisée par le duo d'artistes locaux The WKNDRs.

La Cantine, un restaurant à service rapide situé au deuxième étage, qui propose une variété de boissons et de collations, dont la poutine au poulet Buffalo et les saucisses sur bâtonnet coréennes.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site The Rec Room et suivez−nous sur Instagram @TheRecRoomCa.

À propos The Rec Room

The Rec Room est la destination de restauration et de divertissement par excellence au Canada, qui réunit sous un même toit d'incroyables expériences en matière de restauration, de jeux, de technologie et de divertissement en direct. Faisant partie de Cineplex, The Rec Room est une destination sociale de premier plan et le lieu de rassemblement par excellence pour les événements d'entreprise, les groupes et les fêtes. Bien que chaque emplacement soit personnalisé en fonction de la communauté, le concept The Rec Room propose plusieurs environnements de restauration et un large éventail d'options de divertissement, y compris une grande zone de jeux d'amusement avec des simulations de pointe, des attractions et des jeux de rachat, ainsi qu'un espace de type salle de spectacle parfait pour les spectacles de musique, les groupes de musique et les humoristes.



Pour en savoir plus, visitez le site TheRecRoom.com ou suivez l'action sur Twitter (@TheRecRoomCA) et Instagram (@TheRecRoomCA, @TheRecRoomQC).

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 168 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Bouffe, Jeux, Spectacles »), ainsi qu'un concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), des médias cinématographiques (Cineplex Média) et des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

SOURCE Cineplex

Relations avec les médias, Cineplex : [email protected]; Relations avec les médias, Vancouver : MILK Creative Communications, Ruby Gillett, gestionnaire de comptes, 647 704-6786, [email protected]