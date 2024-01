À venir : Cineplex annonce l'ouverture d'un nouvel emplacement Playdium au centre commercial CF Fairview

Jouxtant le cinéma Cineplex Fairview Mall, le nouveau Playdium proposera un mini-golf, des jeux de quilles, des jeux interactifs, des attractions et des options de restauration irrésistibles

TORONTO, le 29 janv. 2024 /CNW/ - (TSX : CGX) - Cineplex, une entreprise de premier plan dans le domaine du divertissement et des médias, a annoncé l'ouverture prochaine d'un nouvel emplacement Playdium à Toronto, en Ontario. La construction du nouveau Playdium au centre commercial CF Fairview devrait commencer le mois prochain avec une ouverture prévue pour la fin de l'année 2024. Conçu pour les enfants de tous âges, le nouveau complexe de divertissement haut de gamme sera équipé d'une technologie optimale et proposera des jeux classiques et modernes ainsi que des expériences interactives telles qu'un mini-golf de pointe, des jeux de quilles et une variété d'options de restauration savoureuses et attrayantes. Ce nouvel emplacement Playdium sera situé juste à côté de l'entrée du cinéma Cineplex Fairview Mall.

« Nous allions le meilleur du divertissement et de la restauration rapide dans une atmosphère décontractée en ouvrant un emplacement Playdium adjacent à notre cinéma Cineplex dans le centre commercial CF Fairview. Famille et amis pourront ainsi se réunir pour voir des films ensemble, jouer et déguster de délicieux plats tout en s'amusant dans un espace exceptionnel », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « Fort de notre expertise de pointe en matière de divertissement, de jeux d'attractions et de restauration, ce nouvel emplacement Playdium sera une destination de choix pour s'amuser au quotidien, se restaurer et fêter ou profiter d'occasions spéciales. »

« En plus d'une offre commerciale attrayante, un des éléments clés du concept de nos centres commerciaux est de proposer des expériences aussi captivantes que divertissantes. Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec Cineplex et de pouvoir offrir des options de divertissement haut de gamme au centre commercial CF Fairview », a déclaré Rory MacLeod, vice-président directeur à l'Exploitation, Cadillac Fairview.

D'une superficie d'environ 20 000 pieds carrés, le complexe sera consacré aux jeux et aux attractions pour tous les joueurs, quel que soit leur niveau, et proposera de nombreuses options de nourriture et de boissons, notamment des hamburgers, des sandwiches, des pizzas, des nachos, des tacos et une sélection de desserts inspirés de chefs cuisiniers reconnus. Conçu pour accueillir de grands groupes, Playdium sera l'endroit idéal pour organiser des fêtes, des événements et des réunions de renforcement d'équipe, et disposera de salles privées pour les fêtes d'anniversaire et les rencontres spéciales.

Cineplex, qui avait annoncé l'expansion du concept Playdium en 2017, dispose maintenant d'emplacements Playdium à Whitby et Brampton, en Ontario, ainsi qu'à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Tout comme les emplacements The Rec Room, qui comptent plus de 10 emplacements dans tout le pays, les complexes Playdium font aussi partie des destinations de restauration et de divertissement de Cineplex.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »), ainsi qu'un nouveau concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est l'une des sociétés les plus importantes investissant dans l'immobilier, en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre en Amérique du Nord.

Propriété exclusive du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 30 milliards de dollars, CF gère plus de 35 millions de pieds carrés d'espace locatif dans 68 propriétés emblématiques au Canada, y compris le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

Animée par sa raison d'être de transformer les communautés pour un vibrant avenir, CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive dans les communautés où elle exerce ses activités, en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable. Pour en savoir plus, visitez cadillacfairview.com

Renseignements: Relations avec les médias, Cineplex : Michelle Saba, Vice-présidente, Communications, Cineplex, [email protected]; Relations avec les médias, Cadillac Fairview : Anna Ng, Cadillac Fairview, [email protected]