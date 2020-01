À travail égal, salaire égal! - L'ouverture du gouvernement à augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires doit aussi s'appliquer pour les ressources intermédiaires

MONTRÉAL, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Constatant l'ouverture du gouvernement du Québec à augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires, l'Association des ressources intermédiaires en hébergement du Québec (ARIHQ) rappelle cependant que cela doit aussi s'appliquer pour les ressources intermédiaires (RI) et que cela doit passer par la négociation d'une nouvelle entente nationale. Les salaires des préposés qui travaillent dans les RI doivent être majorés afin de refléter les exigences de ce travail.

Rappelons que les ressources intermédiaires du Québec offrent des services de soins et d'hébergement à partir d'un financement 100 % public, dont la hauteur est déterminée par le moyen d'une entente nationale. Cette enveloppe détermine les sommes que les gestionnaires peuvent offrir en salaire aux préposés de leurs établissements.

À travail égal, salaire égal

L'ARIHQ considère que les salaires offerts dans le réseau public devraient s'appliquer dans le réseau des ressources intermédiaires et presse le gouvernement de lancer les négociations sur le renouvellement de cette entente afin de rétablir, le plus rapidement possible, l'équité des conditions de travail.

« Présentement, le financement accordé par le gouvernement aux ressources intermédiaires est trop faible pour offrir des salaires dignes et équitables aux préposés. Avec l'ouverture démontrée par le ministre Boulet, nous espérons que le gouvernement sera prêt à nous écouter et à reconnaître l'évidence : à travail égal, salaire égal. La seule chose qu'il reste à faire pour concrétiser cette volonté, c'est d'ouvrir la négociation sans tarder », affirme Johanne Pratte, directrice générale de l'ARIHQ.

Le salaire moyen s'établit à 13$/h en RI, alors qu'il est de plus de 20$/h dans le réseau public. Pourtant, les préposés des ressources intermédiaires fournissent quotidiennement les soins nécessaires avec le même dévouement que dans le réseau public et souvent avec des responsabilités plus grandes que dans le réseau public. Cette réalité est vécue dans la majorité des 950 RI au Québec, qui hébergent 16 000 personnes vulnérables confiées par le réseau public de la Santé et des Services Sociaux

À propos de l'ARIHQ

Le réseau des ressources intermédiaires d'hébergement (RI) compte près de 1 000 membres qui hébergent plus de 16 000 personnes vulnérables -- des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie -- dans toutes les régions du Québec. Ces RI embauchent plus de 10 000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

