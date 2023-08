À tous les amateurs de cornichons : A&W lance le tout nouveau Mama Burger cornichons et aneth épicé

Comblez votre envie de cornichons avec ce nouveau hamburger à l'aneth épicé, maintenant offert dans tous les restaurants A&W du Canada pour une durée limitée

MONTRÉAL , le 21 août 2023 /CNW/ - Les amateurs de cornichons sont servis! Après les cornichons Chamoy et les croustilles à l'aneth, c'est à A&W d'embarquer dans la tendance en leur offrant un délicieux nouveau produit à se mettre sous la dent : le tout nouveau Mama Burger™ cornichons et aneth épicé, offert pour une durée limitée.

Oh oui, vous avez bien compris. Un burger spécialement conçu pour piquer vos papilles au vif grâce à sa sauce aïoli crémeuse à l'aneth épicé.

Outre la sauce, le Mama Burger cornichons et aneth épicé est agrémenté de cornichons tranchés, d'oignons et de vrai fromage cheddar, le tout servi sur une galette de bœuf nourri à l'herbe parfaitement assaisonnée et un pain grillé aux graines de sésame.

« En tant qu'amateur de cornichons depuis toujours, j'ai été très content de voir apparaître cette tendance. Je savais qu'on devait créer un burger unique en son genre qui mettrait vraiment en valeur le goût acidulé et salé des cornichons. Sans parler de la sauce aïoli crémeuse à l'aneth épicé qui a de quoi mettre l'eau à la bouche. Elle apporte une touche fraîche et piquante absolument irrésistible au Mama Burger classique », a déclaré Karan Suri, directeur du développement des menus chez A&W Canada.

Essayez le nouveau Mama Burger cornichons et aneth épicé dans un restaurant A&W près de chez vous dès le 21 août. Il est offert partout au Canada, mais seulement pour un temps limité. Obtenez-en un pour seulement 5,99 $ (plus taxes). On a piqué votre curiosité?

