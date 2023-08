TORONTO, le 15 août 2023 /CNW/ - Le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (CIPVP) a lancé quatre nouveaux plans de leçons prêts à utiliser en classe pour enseigner aux élèves de la 2e à la 8e année les droits en matière de vie privée, la littératie numérique et la sécurité en ligne, juste à temps pour la rentrée.

Élaborés par HabiloMédias, le centre canadien de littératie aux médias numériques, en collaboration avec le CIPVP, ces plans de leçons gratuits abordent des principes en matière de vie privée que tous les élèves devraient connaître, et leur montrent notamment à reconnaître les risques, à faire des choix stratégiques pour protéger leur vie privée et à respecter la vie privée des autres.

Ces plans de leçons sont les suivants :

« Les enseignantes et enseignants jouent un rôle important afin d'inculquer aux enfants et aux jeunes de l'Ontario les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour naviguer en toute sécurité dans le monde numérique », a dit Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. « En intégrant l'éducation sur la vie privée en classe, nous pouvons donner aux élèves les moyens de protéger leurs renseignements personnels, de faire des choix éclairés et de devenir des citoyens numériques responsables. Ensemble, nous pouvons former une génération qui reconnaît l'importance de la vie privée et de la prise de décisions éclairées dans notre ère numérique. »

Chaque plan de leçon est fondé sur le livret d'activités Ta vie privée : c'est à toi! du CIPVP, qui regorge d'activités amusantes pour sa familiariser avec la protection de la vie privée. Les plans de leçons comprennent des documents à distribuer aux élèves, sur papier ou en format PDF à remplir.

« Il est essentiel de permettre aux enfants de participer au monde numérique, tout en les aidant à y naviguer », a déclaré Matthew Johnson, directeur de l'éducation chez HabiloMédias, le centre canadien de littératie aux médias numériques. « Ces plans de leçons permettent d'enseigner aux enfants les habiletés fondamentales et les compétences en littératie numérique dont ils ont besoin pour faire valoir leur droit à la vie privée en ligne. »

Les enfants et les jeunes dans un monde numérique est l'une des quatre priorités stratégiques du CIPVP. Notre objectif est de promouvoir les droits des enfants et des jeunes en matière de protection de la vie privée et d'accès à l'information en favorisant leur littératie numérique et l'expansion de leurs droits numériques, tout en tenant les institutions responsables de protéger les enfants et les jeunes qu'elles servent.

Pour des conseils rapides sur la protection de la vie privée qui sont adaptés aux enfants et aux jeunes, visitez la page Instagram du CIPVP.

Ressources supplémentaires

SOURCE Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario

Renseignements: [email protected]