À proximité de la rue Courteau, à Trois-Rivières - Fermeture préventive de l'autoroute 40 en direction ouest et mise en place d'un contresens sur la chaussée opposée

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'il procédera à la fermeture de l'autoroute 40 en direction ouest et à la mise en place d'un contresens sur la chaussée opposée, en direction est, à Trois-Rivières, d'ici la fin de la soirée. Celui-ci, d'une durée indéterminée, sera situé entre les kilomètres 205 et 211.

La bretelle d'accès à l'autoroute 40 ouest par la route 352 sera également fermée. Un chemin de détour via l'autoroute 40 en direction est et la sortie no 220 (route 359, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Narcisse, Champlain) sera mis en place.

Cette fermeture préventive est nécessaire afin d'assurer la sécurité des usagers de la route, et fait suite à une récente inspection ayant révélé une dégradation de l'état général d'un ponceau.

Ces entraves à la circulation pourraient occasionner des ralentissements ou de la congestion dans le secteur. Les automobilistes sont donc invités à planifier leurs déplacements et à consulter régulièrement Québec 511.

Le Ministère est conscient des désagréments occasionnés par cette fermeture et remercie les usagers de leur compréhension et de leur collaboration.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724