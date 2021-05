À propos des immigrants gagnant 56 000$ par année - François Legault devrait donner l'exemple

QUÉBEC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement s'insurge contre les propos tenus par le premier ministre du Québec concernant le salaire des nouveaux arrivants au Québec.

Hier, M. Legault a persisté et signé en soutenant « qu'à chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne moins de 56 000$, j'empire mon problème. À chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne plus de 56 000$, j'améliore ma situation. »

Or, un nouvel ingénieur embauché au Gouvernement du Québec sera rémunéré à un salaire de 43 000$ par année et plus du tiers des effectifs engagés en 2021 sont présentement issus de l'immigration. Manifestement, avec ses politiques qui dévalorisent l'apport de ses ingénieurs, le Gouvernement « empire son problème ».

Il est incompréhensible que le premier ministre du Québec tienne de tels propos concernant le salaire des nouveaux Québécois, alors qu'il contribue lui-même à l'embauche d'immigrants à un salaire de 43 000$. Cela est d'autant plus inexcusable puisque ceux-ci sont qualifiés et en grande demande au Québec.

« Nous croyons que le Gouvernement devrait donner l'exemple avec une rémunération de ses nouveaux ingénieurs qui fait du sens. Lorsque nous entendons notre premier ministre dire qu'avec les salaires offerts aux ingénieurs, on recule, c'est insultant. M. Legault devrait prendre le téléphone et parler quelques minutes avec la présidente du Conseil du Trésor. » a soutenu Marc-André Martin, président de l'Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement.

