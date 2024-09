MONTRÉAL, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Certains des entrepreneurs les plus innovateurs au monde sont établis au Canada, et le gouvernement fédéral est déterminé à les soutenir. Aujourd'hui, au Sommet annuel Kauffman Fellows, à Montréal, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a souligné l'effet positif des investissements en capital de risque (CR) du gouvernement du Canada sur l'écosystème du CR.

L'Initiative de catalyse du capital de risque (ICCR) du gouvernement fédéral appuie des gestionnaires de fonds de CR qui souhaitent mettre à profit des investissements fédéraux pour attirer des investissements du secteur privé et d'autres entités publiques et pour investir dans des entreprises canadiennes novatrices. Depuis 2016, le gouvernement fédéral a investi plus de 820 millions de dollars dans l'écosystème de CR pour soutenir des fondateurs d'entreprises et des innovateurs. Ces investissements ont généré des retombées gigantesques de 3,4 milliards de dollars dans l'écosystème de CR. L'ICCR a ainsi soutenu la création de plus de 20 000 emplois au Canada.

Afin de poursuivre sur cet élan, le dernier budget du gouvernement prévoit 200 millions de dollars pour le renouvellement de l'ICCR, afin d'appuyer des entrepreneurs membres de groupes en quête d'équité et d'investir dans des communautés moins bien desservies à l'extérieur des zones métropolitaines.

Par l'entremise de l'ICCR, le gouvernement fédéral aide un nombre accru de petites et moyennes entreprises détenues par des femmes ou des membres des communautés noires, autochtones et 2ELGBTQI+ à accéder au capital dont elles ont besoin pour se lancer en affaires, prendre de l'expansion et renforcer l'économie du Canada. Ces mesures sont essentielles pour faire croître et soutenir les nouvelles entreprises ayant un fort potentiel de croissance.

L'ICCR n'a pas seulement un mandat d'investissement. Elle vise à restructurer le paysage canadien du CR, en augmentant les investissements et en favorisant l'accès au capital, afin de donner aux gens de tous les milieux la possibilité de poursuivre leurs objectifs entrepreneuriaux. Il s'agit d'une priorité pour le gouvernement fédéral.

Citations

« Notre gouvernement estime que toute personne qui rêve de lancer une entreprise et de commercialiser ses idées novatrices devrait être en mesure de le faire, peu importe qui elle est ou le milieu dont elle est issue. Nous augmentons ainsi le capital à la disposition des entreprises de CR, notamment celles qui sont dirigées par des femmes ou des membres d'autres groupes en quête d'équité. L'ICCR accélère la formation d'une nouvelle génération diversifiée d'entrepreneurs et d'innovateurs brillants, en plus de créer des milliers d'emplois au Canada. Soutenir les entrepreneurs issus de la diversité et sous-représentés dans le secteur du CR est non seulement la bonne chose à faire, c'est un passage obligé pour stimuler l'économie canadienne et lui permettre de donner son rendement maximal. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

Faits en bref

Si l'on tient compte des investissements du secteur privé, l'Initiative de catalyse du capital de risque (ICCR) devrait permettre d'injecter environ 3,4 milliards de dollars dans le marché canadien des capitaux d'innovation.

L'écosystème canadien du capital de risque (CR) a connu une croissance marquée au cours de la dernière décennie. En effet, ses investissements annuels sont passés de 1,9 milliard de dollars en 2013 à 6,9 milliards de dollars en 2023, investis dans 660 ententes.

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Canada se classe parmi les cinq meilleurs pays au monde pour ce qui est des investissements en CR exprimés en pourcentage du produit intérieur brut.

se classe parmi les cinq meilleurs pays au monde pour ce qui est des investissements en CR exprimés en pourcentage du produit intérieur brut. En plus de l'ICCR, le gouvernement du Canada a instauré l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque, dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Cette initiative, dotée de 15 millions de dollars, vise à consolider l'environnement de CR pour les entrepreneures canadiennes et à le rendre plus inclusif. Elle appuie des projets qui aident les femmes à accéder au CR, qui contribuent à accroître la représentation des femmes dans ce domaine et qui font en sorte que cette industrie est plus attentive aux préjugés sexistes et inconscients potentiels.

a instauré l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque, dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Cette initiative, dotée de 15 millions de dollars, vise à consolider l'environnement de CR pour les entrepreneures canadiennes et à le rendre plus inclusif. Elle appuie des projets qui aident les femmes à accéder au CR, qui contribuent à accroître la représentation des femmes dans ce domaine et qui font en sorte que cette industrie est plus attentive aux préjugés sexistes et inconscients potentiels. La Banque de développement du Canada (BDC) est l'investisseur individuel en capital de risque le plus actif au Canada et gère des investissements de plus de 4,2 milliards de dollars en CR. BDC bonifie également ses investissements en CR afin d'accroître la diversité dans ce secteur. Elle a lancé récemment Excelles - Fonds et lab pour les femmes, une initiative de 500 millions de dollars, qui est la plus importante plateforme d'investissement du genre au monde.

(BDC) est l'investisseur individuel en capital de risque le plus actif au et gère des investissements de plus de 4,2 milliards de dollars en CR. BDC bonifie également ses investissements en CR afin d'accroître la diversité dans ce secteur. Elle a lancé récemment Excelles - Fonds et lab pour les femmes, une initiative de 500 millions de dollars, qui est la plus importante plateforme d'investissement du genre au monde. En juin 2024, BDC a annoncé deux nouvelles plateformes de 100 millions de dollars pour soutenir les entreprises dirigées par des Autochtones et des Noirs. Ces plateformes sont en cours de développement et serviront de complément à la plateforme Excelles.

Les gestionnaires de fonds de CR sélectionnés dans le cadre de l'ICCR doivent compiler des données relativement au genre et à la diversité, et mettre en place des politiques et des pratiques qui favorisent l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) à l'interne, lors de l'établissement de leurs portefeuilles et de manière plus générale, dans l'écosystème de CR.

