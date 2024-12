MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Comme anticipé à la fin du premier trimestre, Loto-Québec a connu une excellente performance au cours du deuxième trimestre. La Société est donc en très bonne posture à mi-chemin de l'exercice financier 2024-2025, avec des résultats en hausse par rapport à la même période de l'exercice précédent et toujours alignés sur ses prévisions. Elle est ainsi en voie d'atteindre son objectif de résultat net pour l'année en cours.

Pour le deuxième trimestre, qui s'échelonne du 25 juin au 30 septembre 2024, Loto-Québec affiche des produits totaux de 814,2 M$ (+16,1 %) et un résultat net de 421,6 M$ (+18,5 %). Au cumulatif, soit pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024, ses produits totaux s'élèvent à 1,504 G$ (+6,5 %) et son résultat net, à 771,3 M$ (+4,7 %). Soulignons que les gagnants et les gagnantes à la loterie ont reçu près de 720 M$ en lots depuis le début de l'exercice.

L'engagement constant des équipes dans l'ensemble des secteurs ainsi que les efforts de saine gestion ont mené à l'obtention de ces excellents résultats, ce qui permettra à Loto-Québec d'apporter une fois de plus une contribution importante à la collectivité.

CITATIONS DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« Si nous sommes en aussi bonne position à mi-parcours de l'exercice financier, c'est grâce au travail accompli dans l'ensemble de nos secteurs au cours des derniers mois. Nos excellents résultats, obtenus malgré le contexte économique, nous permettent d'être confiants quant à l'atteinte de notre cible annuelle de résultat net. Rappelons que 100 % de nos profits retournent à la collectivité », mentionne Jean-François Bergeron.

« La commercialisation responsable est demeurée une priorité dans l'ensemble de notre offre. Nous avons consolidé nos actions à cet égard sous un programme bonifié : Bien jouer. C'est avec fierté que nous avons procédé à son lancement à la mi-septembre ainsi qu'au déploiement d'une campagne pour sensibiliser la population à l'importance de se fixer des limites. Ce nouveau programme nous permet notamment d'unifier nos messages pour que le jeu reste un jeu. »

RÉSULTATS CUMULATIFS PAR SECTEUR

Pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024

Les produits du secteur des loteries se chiffrent à 474,2 M$.

Les produits du secteur des casinos et des salons de jeux s'élèvent à 608,9 M$. Ce secteur se dirige une fois de plus vers une année record.

Les produits du secteur des établissements de jeux totalisent 432,5 M$.

FAITS MARQUANTS ET CONTRIBUTIONS SOCIÉTALES DU TRIMESTRE

Pour la période du 25 juin au 30 septembre 2024

Durant le trimestre, 28 personnes ont eu le bonheur de devenir millionnaires grâce à la loterie, pour un total de 50 nouveaux millionnaires depuis le début de l'exercice.

Le 10 septembre, le Lotto Max est devenu plus généreux que jamais! Son gros lot maximal est passé de 70 à 80 M$, un montant qu'aucune loterie canadienne n'a offert auparavant. Quelques jours plus tard, lors du tirage du 17 septembre, le gros lot record de 80 M$ a été remporté, et l'une des deux sélections gagnantes provenait du Québec. Un résident de l'Outaouais a ainsi mis la main sur la moitié du gros lot grâce à une participation achetée en ligne.

Dans le cadre du lancement du nouveau programme bonifié Bien jouer , Loto-Québec a renouvelé son site Web traitant de jeu responsable. Accessible à bienjouer.ca, il présente notamment des informations permettant de mieux comprendre les notions de hasard et de probabilités, des conseils pratiques pour encadrer son jeu ainsi que des moyens d'obtenir de l'aide au besoin.

, Loto-Québec a renouvelé son site Web traitant de jeu responsable. Accessible à bienjouer.ca, il présente notamment des informations permettant de mieux comprendre les notions de hasard et de probabilités, des conseils pratiques pour encadrer son jeu ainsi que des moyens d'obtenir de l'aide au besoin. L'automne a commencé en beauté pour la Collection Loto-Québec, qui célèbre fièrement ses 45 ans d'existence. À la fin de septembre, une trentaine de ses œuvres ont été mises en valeur dans le cadre de l'exposition Voir bleu , entièrement conçue à l'interne et présentée dans le nouveau lieu d'exposition de la Collection, au siège social de la Société.

, entièrement conçue à l'interne et présentée dans le nouveau lieu d'exposition de la Collection, au siège social de la Société. Loto-Québec a eu l'honneur d'agir à titre de partenaire présentatrice des festivités entourant le 150e anniversaire du parc Jean-Drapeau, où se trouve le Casino de Montréal depuis plus de 30 ans. Ce lieu emblématique accueille plusieurs événements de grande envergure, dont certains font partie des Rendez-vous Loto-Québec.

Le rapport trimestriel [PDF - 1,7 Mo] est disponible sur le site Web de Loto-Québec.

