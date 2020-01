A. Lassonde inc. annonce la fin de son entente de commandite avec le Marathon international de Montréal

ROUGEMONT, QC, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - A. Lassonde inc. (Lassonde) annonce qu'elle a mis fin à son entente de commandite avec le Marathon international de Montréal qui permettait l'utilisation de sa marque Oasis.

Au cours des dernières années, le Marathon international de Montréal a connu un nombre important de défaillances dans l'organisation et la tenue des courses, incluant notamment des problèmes opérationnels, de logistique et de sécurité. Lassonde a, à maintes reprises, rencontré les organisateurs et dirigeants du Marathon international de Montréal afin de s'assurer que chaque édition soit à la hauteur des normes de l'industrie pour un événement de cette envergure et conforme à son entente de commandite. À la grande déception de Lassonde, les défaillances ont perduré au cours des dernières éditions, incluant les malheureux incidents survenus en 2019.

Lassonde soutient les bienfaits de l'activité physique et des saines habitudes de vie pour la santé et le mieux-être de tous. C'est dans cet esprit qu'elle a commandité, par l'entremise de sa marque Oasis, le Marathon international de Montréal durant 17 années consécutives.

À propos de Lassonde

A. Lassonde inc. est une filiale de Industries Lassonde inc., un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente d'une vaste gamme de jus et de boissons de fruits et de légumes prêts à boire et de concentrés de jus surgelés et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis, Old Orchard Brands, Rougemont et Sun-Rype. Lassonde est également un des deux plus grands producteurs de jus et boissons de fruits non-réfrigérés de marque privée aux États-Unis et un important producteur de sauces aux canneberges.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 18 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de près de 2 600 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

