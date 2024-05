À LA TÊTE DU MUSÉE DE LA CIVILISATION PENDANT PRÈS D'UNE DÉCENNIE, STÉPHAN LA ROCHE TERMINE SON MANDAT AVEC UN BILAN TRÈS POSITIF

QUÉBEC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Arrivant presqu'au terme de son 2e mandat à titre de président-directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche dresse un bilan très positif de ses neufs années et annonce officiellement qu'il ne sollicitera pas de renouvellement à ces fonctions qu'il occupe depuis 2015. Monsieur La Roche quittera son poste lorsque le processus de sélection de la personne qui le remplacera sera dûment complété par le conseil d'administration du Musée, soit d'ici la fin de l'année 2024.

Pendant près d'une décennie, Stéphan La Roche a misé sur les forces intrinsèques qui ont fait la renommée du Musée de la civilisation tout en accordant une large place aux idées nouvelles et à l'innovation. Une vision qui a porté fruit et qui se reflète à travers son bilan plus que positif mettant en lumière des expositions « maison » inédites telles Ô merde! et Unique en son genre, la présentation d'expositions internationales d'une qualité exceptionnelle, le renouvellement de l'atelier de costumes en une véritable maison pour les enfants, sans oublier une programmation de médiation culturelle et éducative enrichissante et l'intégration du numérique, sous différentes formes, à l'expérience muséale. Des choix judicieux qui ont eu une forte incidence sur le taux de fréquentation ainsi que les revenus de billetterie qui, au sortir de la pandémie en 2022-2023, se sont avérés être les meilleurs depuis 35 ans. Rappelons que Stéphan La Roche est derrière la présentation de Hergé à Québec, en 2017, et que cette exposition détient toujours le record de fréquentation de l'histoire du Musée.

« Je suis de ceux qui croient qu'une organisation doit sans cesse se renouveler pour rester à l'avant-garde et demeurer attractive. Au cours de mes deux mandats, j'ai œuvré quotidiennement à ce que le Musée maintienne son titre de chef de file dans la muséologie contemporaine, sur les scènes nationale et internationale tout en le rendant populaire et accessible au plus grand nombre. Pour ce faire, j'ai bénéficié du soutien indéfectible du conseil d'administration et de l'appui de précieux partenaires ainsi que de la créativité débordante et du professionnalisme de tous les membres du personnel du Musée. Si aujourd'hui j'ai le sentiment d'avoir donné le meilleur de moi-même, c'est en grande partie grâce à toutes ces personnes et je leur en suis fort reconnaissant. » Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation

« À bien des égards, on se souviendra du passage de Stéphan La Roche à la présidence-direction générale du Musée de la civilisation. Certainement en raison de ses grandes qualités de gestionnaire, comme en témoigne l'augmentation des revenus autonomes, mais également de sa vision audacieuse qu'il a su transmettre à l'ensemble de son équipe, rassemblée autour de projets parfois surprenants mais toujours pertinents. » Michel Dallaire, président du conseil d'administration du Musée de la civilisation

Dès son entrée en fonction, Stéphan La Roche a souhaité faire du Musée de la civilisation une véritable Maison du Monde :

POUR le monde : populaire et accessible par le biais d'une programmation diversifiée répondant aux besoins des différents publics. Mentionnons : Comme chiens et chats (2016), Hergé à Québec (2017), La tête dans le nuage (2019), Venenum, Curiosités du monde naturel et Broue (2019), Histoires de pêche (2020), Maya, Ô merde! et Pompéi. Cité immortelle (2021), Ma maison, René et Lévesque, Le temps des pharaons (2022), Pour demain, Unique en son genre, et Sur paroles. Le son du rap queb (2023), et Lutte. Le Québec dans l'arène (2024).

La programmation d'expositions pour les prochaines années compte déjà : Gladiateurs : Héros du Colisée et Foules (2024), Titanic, l'exposition, Trouver refuge et La Machine (2025), Le Plaisir (2026).

Stéphan La Roche a veillé au renouvellement de l'exposition de référence sur le Québec, Le Québec, autrement dit, qui ouvrira ses portes à la fin du mois de mai et entamera, dès l'automne, celui de l'exposition de référence consacrée aux 11 nations autochtones présentes au Québec, C'est notre histoire. Premières nations et Inuit du 21e siècle.

OUVERTE sur le monde : en plus de la présentation de grandes expositions internationales, Stéphan La Roche a tissé des liens étroits avec la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, avec la Villette (Paris) pour l'intégration des collections du Musée de la civilisation au réseau mondial des Micro-folies, avec le Centre des monuments nationaux de France par une contribution au projet de Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts.

ANCRÉE dans son monde : par la création du laboratoire de créativité numérique, le MLab Creaform, qui a marqué les esprits pendant plus de cinq ans; par la mise en place d'une politique en matière d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI); d'une politique à l'égard des peuples autochtones et son cadre de collaboration; d'une politique de gratuité dédiée à divers groupes communautaires et par l'élaboration de nombreuses activités de médiation culturelle dédiée à différentes communautés. Un autre exemple probant est nul doute l'ouverture, en 2023, de Voie Libre, un vaste espace collectif permettant le dialogue et les échanges d'idées en plus d'accueillir divers projets issus de la collectivité et de nouer des partenariats.

Entre 2015 et 2023, les collections se sont enrichies de nombreux objets significatifs pour la mémoire collective grâce à de grandes donations, dont celles de Céline et Robert Lépine, de la succession de Réjean Ducharme, du Vélo Fantôme et du Musée Grévin de Montréal.

Finalement, des projets fort stimulants, déjà engagés, verront le jour au cours des prochaines années. C'est le cas de la mise en place de la Cité du Séminaire de Québec, par la transformation du pavillon Camille-Roy, grâce au projet d'implantation du nouveau Musée national de l'histoire du Québec, ainsi que par la création de la Maison des Sciences sur ce même site historique. Des projets phares porteurs et rassembleurs, tant pour l'équipe du Musée que pour la collectivité.

Avocat de formation et gestionnaire culturel, Stéphan La Roche possède une vaste connaissance du milieu des arts et des lettres ainsi que des enjeux liés aussi bien à son développement qu'à son rayonnement. Son ouverture d'esprit, dotée d'une véritable passion pour la culture, caractérise sa personnalité de gestionnaire forgée au fil des nombreux défis qu'il a su relever au cours de sa fulgurante carrière au sein de prestigieux organismes culturels dont le Conseil des Arts et des lettres du Québec, la SODEC , la Délégation générale du Québec à Paris et le Palais Montcalm . Membre du conseil d'administration de l'Université Laval d'avril 2018 à février 2024, il a été fait chevalier des Arts et des Lettres par le gouvernement français, en mai 2017.

