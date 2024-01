Enquête externe indépendante commandée

La Ville exprime son entière confiance dans son directeur général

HAMPSTEAD, QC, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Le maire et le conseil municipal de la Ville de Hampstead prennent acte du rapport complet et objectif publié jeudi par la Commission municipale du Québec (CMQ), y compris les recommandations qui y sont formulées, et expriment leur gratitude à la CMQ pour son travail.

La Ville de Hampstead est fermement engagée à maintenir des contrôles financiers internes efficaces. En réponse aux recommandations de la CMQ, la Ville s'engage à revoir et à améliorer ses politiques, ses règlements et ses contrôles internes. Cela comprend la mise en œuvre d'un cadre renforcé pour l'utilisation des cartes de crédit de la Ville, conformément à la Loi sur les cités et villes.

« Dans le but de respecter les normes les plus élevées en matière d'intégrité financière, nous commanderons une enquête externe indépendante afin d'analyser en profondeur les dépenses en question » a déclaré le maire Jeremy Levi.

Le cadre administratif de la Ville intègre des contrôles et des équilibres rigoureux, soulignés par des audits externes annuels qui n'ont révélé aucune preuve de fraude ou de mauvaise gestion.

La Ville exprime son entière confiance dans son directeur général et n'a aucune raison de soupçonner un acte frauduleux ou une conduite inappropriée.

« Il est regrettable que ces circonstances aient jeté une ombre sur le dossier impeccable de notre directeur général, surtout à l'approche de sa retraite qu'il a annoncée il y a plusieurs semaines, après 18 ans de services dévoués et exemplaires à la Ville de Hampstead » a ajouté le maire.

La Ville s'engage à intensifier ses efforts en matière de formation et de communication de nos politiques régissant l'utilisation des cartes de crédit.

« Bien que les dépenses signalées par le CMQ aient été autorisées par le conseil, nous reconnaissons que nos procédures d'autorisation peuvent être améliorées » a commenté le conseiller Jack Edery, responsable des finances. « Nous nous engageons à améliorer en permanence nos procédures administratives et à renforcer toutes les politiques, réglementations et contrôles internes pertinents, conformément aux recommandations du CMQ. »

À une époque où l'accessibilité financière est une préoccupation majeure pour beaucoup, il est essentiel que La Ville assure une surveillance fiscale rigoureuse afin de continuer à offrir aux résidents et aux contribuables de la Ville de Hampstead le meilleur rapport qualité-prix.

SOURCE Ville de Hampstead

Renseignements: Thierry Houle-Gingras, Directeur de l'information et de la sécurité, Ville de Hampstead, [email protected]