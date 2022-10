Les clients de la Colombie-Britannique, de l' Alberta , de la Saskatchewan et du Manitoba peuvent maintenant accumuler et échanger des points Scène+ en faisant des achats d'épicerie et plus encore dans les magasins Empire.

FreshCo offre pour la première fois un programme de fidélisation à ses clients.

Après les lancements réussis dans la région de l'Atlantique et dans l'Ouest canadien, Scène+ poursuivra son déploiement une région à la fois dans les autres bannières d'Empire jusqu'en 2023; le prochain lancement aura lieu le 3 novembre en Ontario .

STELLARTON, NS, le 3 oct. 2022 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « société ») (TSX: EMP.A) célèbre le lancement du nouveau programme de fidélisation Scène+ élargi dans ses magasins de l'Ouest canadien après ses débuts dans cette région le 22 septembre.

Empire est devenue copropriétaire de Scène+ en juin 2022, avec la Banque Scotia et Cineplex. Les trois marques emblématiques transforment Scène+ en un chef de file en matière de fidélisation au pays, ce qui permet aux membres d'accumuler et d'échanger des points sur l'épicerie et auprès d'un large éventail de partenaires.

« Le lancement de Scène+ dans l'Ouest canadien nous a permis de prendre de nouvelles initiatives, dont le lancement d'un programme de fidélisation dans notre bannière d'escompte FreshCo. Nous sommes ravis de la façon dont les clients de l'Ouest canadien et de la région de l'Atlantique ont adopté le nouveau programme Scène+, explique Sandra Sanderson, vice-présidente principale, marketing, Empire Company Limited. Nous voulons poursuivre sur cette lancée et nous sommes impatients de proposer le programme dans nos magasins et dans le cadre du service de livraison Voilà en Ontario le mois prochain. »

Scène+ sera lancé le 3 novembre en Ontario dans les magasins Sobeys, Foodland, Voilà par Sobeys, FreshCo et Chalo! FreshCo. Scène+ est le tout premier programme de fidélisation des magasins FreshCo et Chalo! de la province! Les magasins FreshCo et Voilà par Sobeys offrent à leurs clients une nouvelle occasion intéressante d'accumuler et d'échanger des points sur leurs achats.

Empire a présenté Scène+ à ses clients dans les provinces de l'Atlantique le 11 août, puis en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba le 22 septembre. Le déploiement régional du programme se poursuivra partout au Canada jusqu'à la fin de 2022, puis jusqu'au début de 2023 dans les magasins Sobeys, Safeway, Foodland, IGA, FreshCo et Chalo! FreshCo, Voilà, Thrifty Foods, Les Marchés Tradition, Rachelle Béry et les magasins de vins et spiritueux de la société.

« Les membres de Scène+ de l'Ouest canadien et du Canada atlantique disposent maintenant d'une nouvelle façon stimulante d'accumuler et d'échanger des points dans chaque allée des magasins d'Empire, et nous sommes impatients d'offrir les mêmes avantages à nos membres en Ontario, déclare Tracey Pearce, présidente de Scène+. Ce déploiement permet à nos membres de Scène+ de l'Ouest canadien, de la région de l'Atlantique et de l'Ontario d'accumuler et d'échanger des points aussi souvent qu'ils le souhaitent dans des centaines de nouvelles épiceries, pharmacies et dépanneurs. »

Le programme Scène+ transformé compte plus de 10 millions de membres partout au pays et offre aux consommateurs une multitude d'options pour accumuler et échanger des points auprès d'un grand nombre de partenaires. Les membres peuvent accumuler des points grâce à des transactions bancaires avec la Banque Scotia, lors d'une sortie dans les cinémas et les salles de spectacle Cineplex, dans l'un des 700 restaurants Recipe au Canada, notamment Swiss Chalet, Harvey's et Montana's, et en profitant d'expériences extraordinaires comme la planification de voyages avec Expedia. Les partenaires d'échange comprennent également des détaillants comme Apple et Best Buy. À compter de l'été 2023, les membres de Scène+ pourront accumuler et échanger des points dans près de 1 100 magasins Home Hardware au pays.

Pour chaque tranche de 1 000 points Scène+ accumulés, les clients obtiennent un rabais de 10 $ sur les achats de leur choix dans les magasins participants de la bannière Empire. Plusieurs façons d'obtenir des points Scène+ dans les magasins Empire s'offrent à eux.

Offres personnalisées : Inscrivez-vous pour recevoir des offres hebdomadaires personnalisées des bannières participantes et accumuler des points.

Inscrivez-vous pour recevoir des offres hebdomadaires personnalisées des bannières participantes et accumuler des points. Offres de tous les jours : Repérez l'offre de points sur les étiquettes de rayons lors de chaque visite dans un magasin de la bannière Empire participante.

Repérez l'offre de points sur les étiquettes de rayons lors de chaque visite dans un magasin de la bannière Empire participante. Promotions hebdomadaires : Surveillez les événements de points bonis dans un magasin de la bannière Empire participante et dans les circulaires.

Surveillez les événements de points bonis dans un magasin de la bannière Empire participante et dans les circulaires. Prix réservés aux membres : Recevez des offres de prix spéciaux et de rabais sur certains achats.

Recevez des offres de prix spéciaux et de rabais sur certains achats. Occasions d'accumuler des points plus rapidement : Accumulez des points plus rapidement sur les achats dans les magasins de la bannière Empire effectués avec une carte de crédit ou de débit Scène+ de la Banque Scotia et échangez des points Scène+ contre un crédit sur les cartes de débit et de crédit de la Banque Scotia participantes.

Empire Company Limited (TSX: EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel d'environ 30,5 G$ et à des actifs de 16,3 G$, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 130 000 personnes.

Scène+MC est le programme de fidélisation axé sur le style de vie le plus populaire au Canada, qui offre aux membres une nouvelle perspective. Scène+ offre à ses membres des récompenses à leur façon, leur permettant d'accumuler et d'échanger des points Scène+ contre des divertissements, des voyages, des achats, des repas et des services bancaires. Les membres peuvent également accroître leur capacité d'accumuler des points grâce à sept cartes de crédit et de débit de la Banque Scotia. Scène+ est le partenaire national de fidélisation de la NBA® au Canada.

