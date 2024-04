Alors que le stress, l'anxiété et la solitude atteignent des niveaux inquiétants au Canada, une situation aggravée par les inégalités sociales, une crise de l'abordabilité et des préoccupations persistantes à l'égard des changements climatiques, beaucoup tentent de trouver du réconfort et de guérir leurs blessures d'enfance. Ce besoin, entre autres raisons, explique le regain de popularité spectaculaire de Nanalan', qui cumule des millions de visionnements sur les médias sociaux.

« Ce qui interpelle autant le public, c'est la simplicité, la candeur de l'émission », croit Jamie Shannon, cocréateur de Nanalan'. « Le monde est complexe et difficile, et bien des gens sont en quête d'amour, de réconfort et de paix; c'est ça que nous offre Nanalan' », poursuit-il.

Diffusée pour la première fois en 1999, l'émission raconte les aventures d'une jeune marionnette de trois ans prénommée Mona, qui apprend, grandit et joue dans la cour de Nana, sa grand-mère. Les couleurs vives, le charme fantaisiste et la simplicité de l'émission mettent un baume au cœur de façon tout à fait unique. Tant l'ACSM que Nanalan' s'intéressent à l'intelligence émotionnelle et font ressortir le pouvoir rassembleur de la gentillesse.

« Une foule de personnes épuisées, tristes ou en situation de crise nous demandent de faire un caméo pour recevoir des mots d'encouragement et du soutien de Nana et de Mona », raconte Jason Hopley, l'autre cocréateur de l'émission. « Je pense que ça témoigne d'un besoin de compassion et de gentillesse en ce moment, et ce sont vraiment des valeurs qui s'incarnent dans Nanalan'. »

Un récent sondage de l'ACSM et de Maru/Matchbox indique que la presque totalité des gens au Canada (92 %) se disent compatissants. Des données de recherche montrent aussi que le fait de témoigner de la compassion à autrui, d'en recevoir et de s'autoriser à faire preuve d'autocompassion est hautement bénéfique pour la santé mentale.

« Compatir, c'est aller à la rencontre de la souffrance, la sienne ou celle des autres, avec gentillesse. Tout le monde est capable de compassion et peut bénéficier de son effet apaisant », soutient Margaret Eaton, cheffe de la direction nationale de l'ACSM. Et d'ajouter : « C'est pour ça que notre partenariat avec Nanalan' suscite autant notre enthousiasme. Si nous traitons les autres avec autant de compassion et de gentillesse que Nana envers Mona, nous ferons beaucoup pour améliorer notre santé mentale. »

La Semaine de la santé mentale se déroulera du 6 au 12 mai. Le thème de la présente édition, « L'apaisement par la compassion », nous invite à explorer les façons dont la compassion nous unit tous et toutes en tant qu'êtres humains. Nous pouvons cultiver la compassion en :

manifestant de la sympathie et de la compréhension face à la souffrance, à l'échec ou au sentiment d'inadéquation;

reconnaissant que la souffrance et l'imperfection font inévitablement partie de notre expérience humaine commune;

adoptant une approche équilibrée vis-à-vis des émotions pour ne pas les nier ni les exagérer.

