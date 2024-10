À l'occasion de la COP 16, le Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec invite le gouvernement à intensifier ses actions concrètes pour protéger les écosystèmes critiques

CALI, Colombia, le 24 oct. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la seizième Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 16), le Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec (CCCC) souhaite rappeler les principaux constats et recommandations formulés dans son avis intitulé « Climat et biodiversité : redéfinir notre rapport à la nature », publié en novembre 2022. Cet avis souligne l'interdépendance de la crise climatique et de la crise de la biodiversité, et en appelle à des actions concertées de la part du gouvernement du Québec.

Principaux constats

Le CCCC constate que les changements climatiques ont des impacts considérables sur la biodiversité, dégradant les écosystèmes et réduisant leur capacité à séquestrer le carbone. La protection et la restauration des écosystèmes sont essentielles pour limiter ces effets. Le Québec, avec de vastes écosystèmes critiques tels que la forêt boréale et le pergélisol, doit rapidement passer à l'action avec des solutions fondées sur la nature au profit du climat et de la biodiversité.

Principales recommandations

Selon le Comité, il est urgent que le Québec se dote d'une vision d'ensemble des liens entre climat et biodiversité dans ses politiques publiques, de manière à contribuer à :

Préserver et restaurer les milieux naturels pour éviter le relâchement des GES actuellement séquestrés, préserver la capacité de séquestration du carbone et limiter les vulnérabilités face à un climat changeant;

Favoriser l'adaptation des écosystèmes, en particulier les écosystèmes forestiers, pour faire face adéquatement à la transformation du climat;

Canaliser les flux économiques et financiers pour répondre aux crises du climat et de la biodiversité.

Vous trouverez l'avis complet et les recommandations du Comité ici : https ://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/comite-consultatif-changements-climatiques/autres-documents/climat-biodiversite-redefinir-rapport-nature.pdf.

Présence du Comité à la COP 16

Deux membres du Comité sont présents à la COP 16 :

Jérôme Dupras , professeur à l'Université du Québec en Outaouais, spécialiste de l'évaluation économique des services écosystémiques, reconnu pour son expertise sur l'interaction entre biodiversité et climat;

, professeur à l'Université du Québec en Outaouais, spécialiste de l'évaluation économique des services écosystémiques, reconnu pour son expertise sur l'interaction entre biodiversité et climat; Bertrand Millot , chef de l'équipe d'investissement durable à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), où il est un acteur clé de l'élaboration de la stratégie climatique.

Ces experts sont disponibles pour des entrevues avec les médias durant la conférence.

Pour plus d'informations ou pour une demande d'entrevue, veuillez contacter :

Martin Brie

Directeur des affaires publiques, des relations internationales

et de la mobilisation

Courriel : [email protected]

Téléphone : 418 655-7216

À propos du CCCC

Le Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec est un organe indépendant qui conseille le gouvernement sur ses politiques climatiques, en s'appuyant sur des analyses scientifiques rigoureuses pour proposer des solutions aux défis environnementaux majeurs auxquels fait face le Québec.

Source et pour informations :

Martin Brie

Directeur des affaires publiques,

des relations internationales et de la mobilisation

Secrétariat du Comité consultatif sur les changements climatiques

Courriel : [email protected]

Téléphone : 418 655-7216

SOURCE Comité consultatif sur les changements climatiques