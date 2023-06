À l'occasion de ce mois de la fierté, Hard Rock International encourage tout le monde à « LOVE OUT LOUD » (aimer très fort) en organisant avec HALSEY une nouvelle série d'événements internationaux et de vente au détail limitée tout au long du mois de juin

Hard Rock rend hommage à un partenariat avec Halsey, artiste multi-platine qui mélange les genres, en faisant un don de 250 000 $ par l'entremise de la Hard Rock Heals Foundation afin de soutenir diverses causes LGBTQIA+

HOLLYWOOD, Floride, 3 juin 2023 /CNW/ -- À l'occasion du mois de la fierté, Hard Rock International exprime son soutien permanent à la communauté LGBTQIA+ en donnant vie aux principales devises fondatrices de la marque, « Love All, Serve All » et « All Is One », tout en encourageant tous ses alliés à « Love Out Loud ».

Halsey, partenaire de Hard Rock International « Love Out Loud », a conçu deux t-shirts comarqués dans le cadre de la collection de vente au détail Pride (Mois de la fierté) 2023, dont la vente profitera à des organismes de bienfaisance LGBTQIA+ comme Outright International et Human Rights Campaign, par l’entremise de la Hard Rock Heals Foundation. (Crédit photo : Sam Dameshek) (PRNewsfoto/Hard Rock International)

« Chez Hard Rock, les actes de bénévolat et l'inclusion authentique font partie intégrante de l'ADN de notre marque et de nos principales devises fondatrices, que nous appliquons au quotidien, de sorte que tous les membres de l'équipe et les visiteurs de nos établissements soient traités avec amour et respect, a déclaré Stephanie Piimauna. Vice-présidente principale et cheffe de la diversité et de l'inclusion chez Seminole Hard Rock. Dans le cadre de notre mobilisation, nous continuerons à démontrer notre soutien et à amplifier la portée des voix de la communauté LGBTQIA+ au sein de nos collectivités locales et partout dans le monde. »

Pour donner le coup d'envoi au mois de la fierté 2023, Hard Rock a annoncé un partenariat avec Halsey, une artiste multi-platine nominée aux GRAMMY® Awards, qui mélange les genres et qui est connue pour son soutien à l'égard de la communauté LGBTQIA+. Pour célébrer ce partenariat et le mois de la fierté, Hard Rock a promis de faire un don d'au moins 250 000 $ pour soutenir la Human Rights Campaign et Outright International, par l'entremise de la Hard Rock Heals Foundation ®, l'organisme de bienfaisance de Hard Rock®.

Hard Rock organisera un spectacle privé au Hard Rock Cafe London de Old Park Lane, où Halsey fera don de pièces inestimables à la célèbre collection de Hard Rock. Une série spéciale de spectacles d'Halsey avec l'ensemble à cordes Hard Rock Live aura lieu tout au long de l'été.

Dans le cadre de la collection de vente au détail « Pride » (mois de la fierté) 2023, Halsey, qui est elle-même une artiste queer, a conçu deux T-shirts comarqués de la série exclusive Hard Rock x Halsey Pride Edition. La collection de vente au détail « Pride » 2023, dont une partie des bénéficies profitera aux organismes de bienfaisance LGBTQIA+ du monde entier, est maintenant disponible en magasin et en ligne dans les Rock Shops®.

Tous les Hard Rock Cafes, Hotels, and Casinos du monde entier organiseront diverses activités, y compris des partenariats avec des personnalités LGBTQIA+ connues au sein des collectivités locales afin d'organiser des expériences exclusives comme des suites décorées avec talent uniques en leur genre, des offres de plats et de boissons uniques, des événements de divertissement, la diffusion de listes de lecture propres au mois de la fierté, ainsi que des collectes de fonds communautaires.

Pour en savoir plus sur toutes les activités du mois de la fierté, les partenariats et le soutien de Hard Rock à la communauté LGBTQIA+ et à la diversité, veuillez lire le communiqué complet ici .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2091965/Halsey_12.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/753406/HRBrand_BLACK_2010_24_16_ID_314f48f4d594_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jonathan Goldman, [email protected]