Le détaillant d'équipement de plein air est maintenant fin prêt pour célébrer ses 70 ans en 2023 et inaugurer son magasin phare du centre-ville de Montréal au printemps prochain

MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À quelques mois de ses 70 ans, La Cordée souhaite renouer avec l'ADN qui a fait sa réputation et redevenir le roi de la montagne! Depuis le rachat de la compagnie par MACH Capital à l'automne 2020 et l'arrivée de son président Cédric Morisset en janvier dernier, La Cordée ne cesse d'étonner. Plus dynamique que jamais, l'entreprise accélère encore le rythme de son plan de développement en se dotant de deux joueurs clés qui lui permettront de demeurer une organisation performante et de continuer à occuper une place de choix dans le marché du plein air et dans le cœur des Québécois. Ainsi, M. Morisset est heureux d'annoncer l'arrivée en poste de Roxane Lalonde, vice-présidente marketing et commerce électronique, ainsi que de Charles Lapointe, vice-président aux achats.

Cumulant plus de 15 ans d'expérience dans le secteur du commerce de détail, Roxane Lalonde a acquis au fil du temps une expérience riche et variée en gestion stratégique du marketing, et ce, tant pour la mise en marché de nouveaux produits que pour le rayonnement de marques dominantes dans leurs domaines d'activité respectifs. Au cours des dernières années, Madame Lalonde a consolidé son expertise en occupant des postes de direction marketing et commerce électronique au sein d'entreprises admirées des Québécois, telles Mondou, Louis Garneau Sports, DeSerres et Renaud-Bray. Elle s'est d'ailleurs spécialisée dans la transition de stratégies traditionnelles vers des stratégies numériques et omnicanales.

« Nous sommes heureux d'accueillir Roxane au sein de notre équipe de direction. Sa grande expertise en commerce de détail et en marketing numérique ainsi que son énergie redoutable aideront assurément La Cordée à optimiser ses pratiques et à connaître un nouvel essor. Avec les investissements importants que nous avons réalisés, notamment l'ouverture de notre centre de distribution et la mise en ligne d'un nouveau site web, je suis convaincu que l'arrivée d'une professionnelle d'un tel calibre dans l'équipe contribuera grandement à l'amélioration de l'expérience client en magasin et en ligne », a déclaré Cédric Morisset, président de La Cordée.

De son côté, Charles Lapointe possède une grande expérience stratégique et commerciale, lui qui a développé le plein potentiel de multiples plateformes omnicanales dans l'industrie du commerce de détail haut de gamme et ayant œuvré auprès de détaillants intégrés verticalement, incluant Holt Renfrew, Harry Rosen et La Maison Simons. M. Lapointe compte près de 15 ans d'expertises en commerce de détail au sein d'entreprises leaders dans le secteur, axé sur l'intégration et la création d'une expérience physique et numérique centrée sur le client. Il a su cultiver des relations clés avec les marques partenaires dont il était responsable et optimiser l'information sur le consommateur pour prendre des décisions stratégiques, notamment aux achats. Charles Lapointe est aussi un ancien athlète de ski alpin ayant été membre du club de ski acrobatique du Mont-Sainte-Anne pour ensuite y devenir entraineur lors de ses études.

« L'arrivée d'un vice-président aux achats visionnaire comme Charles constitue une excellente nouvelle, non seulement pour notre organisation et nos employés, mais aussi pour tous nos fournisseurs. En se joignant à l'équipe de direction de La Cordée, Roxane et Charles auront l'opportunité de combiner leur vaste expérience et leur expertise à leur passion pour le plein air. Ces deux professionnels constitueront assurément une valeur ajoutée pour l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs les plus ambitieux qui, au cours des prochaines années, propulseront notre enseigne vers de nouveaux sommets », a ajouté M. Morisset.

La Cordée arrive au centre-ville de Montréal

Au printemps 2023, La Cordée ouvrira son premier magasin en plein cœur du centre-ville de Montréal. Stratégiquement situé aux Promenades de la Cathédrale, ce nouveau concept de magasin aura une superficie de 25 000 pieds carrés et sera configuré pour dynamiser l'expérience de magasinage en invitant les consommateurs à tester les produits dans différents espaces. Le client sera au cœur du schéma narratif de la boutique dans laquelle tout sera conceptualisé pour faire revivre l'expérience en nature. On y retrouvera notamment un banc de test pour les chaussures, un mur d'escalade, un espace de test pour les chaussons d'escalade, en plus des ateliers de vélo, de ski de fond et de randonnée. Le tout gravitera autour d'un espace foyer destiné à favoriser les échanges et à permettre à la communauté de se rassembler autour d'une passion commune, les activités de plein air.

Plus de détails seront annoncés au cours des prochains mois.

À propos de La Cordée

La Cordée, c'est six magasins d'équipement de plein air qui se spécialisent dans le ski, le vélo, le camping et les sports de montagne. Passionnée d'aventure, l'équipe de conseillers de La Cordée est là pour partager son expertise et ses connaissances techniques avec les amateurs de plein air de tous niveaux, et ce, depuis bientôt 70 ans. Les membres de l'équipe La Cordée roulent, grimpent, pagayent, marchent, skient, campent, voyagent, en plus de bénéficier de formations données par l'entreprise et les fournisseurs. La société, principalement soucieuse du bien-être et du confort de sa clientèle dans ses moments d'évasion en fait le plus grand spécialiste du plein air au Québec. La Cordée est détenue par Mach Capital, une société d'investissement du Groupe Mach, un des principaux propriétaires et promoteurs immobiliers privés au Canada.

Renseignements: Contact média : Valérie Gonzalo, 514.923.1549, [email protected]