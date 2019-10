À l'aube de la Journée mondiale du psoriasis, Bausch Health, Canada annonce que SILIQ(MD) (brodalumab) est maintenant inscrit sur la plupart des listes de médicaments au Canada

« Nous sommes heureux que la plupart des gouvernements provinciaux aient pris la décision de soutenir les adultes vivant avec le psoriasis en plaques par l'intermédiaire du remboursement de SILIQ MD », a déclaré Richard Lajoie, président et directeur général de Bausch Health, Canada inc. « Les répercussions négatives de cette condition sur la vie des personnes atteintes peuvent être énormes. Étant donné que SILIQ MD est maintenant couvert par la plupart des régimes publics d'assurance médicaments, les patients et les professionnels de la santé pourront avoir accès à une nouvelle option pour atteindre les objectifs liés au traitement de cette maladie chronique et complexe. Nous sommes ravis de pouvoir communiquer cette excellente nouvelle à l'aube de la Journée mondiale du psoriasis, une journée consacrée à la sensibilisation à cette condition et au soutien des personnes qui en sont atteintes. »

Bien que de nombreux traitements contre le psoriasis se soient avérés efficaces pour atténuer les symptômes, seulement quelques-uns permettent d'obtenir une disparition complète ou quasi complète des lésions4.

« SILIQMD est le seul agent biologique pour lequel le paramètre principal des essais cliniques était la disparition complète des lésions cutanées, indiquée par le score PASI (Psoriasis Area Severity Index) 100 », a affirmé le Dr David N. Adam, FRCPC, président de l'Association de dermatologie de Toronto et membre du personnel actif de l'Hôpital St. Michael.

« SILIQMD est le premier et le seul agent bloquant le récepteur A de l'interleukine-17 (IL-17). Il neutralise l'activité des cytokines pro-inflammatoires de la famille de l'IL-17, ce qui entraîne une normalisation rapide et efficace de l'inflammation cutanée associée au psoriasis. Cet agent thérapeutique doté d'un nouveau mode d'action constitue un progrès important dans la prise en charge du psoriasis », a précisé le Dr Adam.

Étant donné que l'accès équitable à SILIQMD pour tous les patients canadiens est une priorité, Bausch Health met tout en œuvre afin que SILIQMD soit couvert pour les patients de partout au pays.

« L'ajout de SILIQMD à ces listes de médicaments provinciales signifie que la majorité des plus de 200 000 Canadiens atteints d'une forme modérée ou sévère de cette maladie auront un meilleur accès à des options thérapeutiques importantes1,2 », a déclaré Rachael Manion, directrice générale de l'Association canadienne des patients atteints de psoriasis.

SILIQMD a reçu un avis de conformité de Santé Canada le 6 mars 2018. Le traitement est inscrit sur les listes de médicaments remboursés par les régimes publics du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que du Programme des services de santé non assurés (SSNA) pour les patients vivant avec le psoriasis en plaques qui répondent à des critères précis (voir le document d'information qui énumère les critères en question). SILIQMD est aussi disponible pour remboursement par l'intermédiaire de la majorité des régimes privés d'assurance médicaments.

À propos du psoriasis

Le psoriasis est une maladie de la peau inflammatoire chronique et non transmissible qui se manifeste par des plaques rouges, épaisses et enflammées, souvent recouvertes de squames argentées. Le psoriasis en plaques est le type de psoriasis le plus courant qui impose un fardeau s'étendant bien au-delà des symptômes dermatologiques physiques. Ses répercussions sur les fonctions physiques et mentales sont semblables à celles associées au cancer, à l'arthrite, à l'hypertension, aux maladies cardiaques et au diabète4,5. Des traitements efficaces améliorent les fonctions physiques et mentales chez les personnes atteintes de psoriasis6.

À propos de SILIQMD (brodalumab)

SILIQMD (brodalumab) réduit l'inflammation et les autres symptômes du psoriasis. SILIQMD est un nouvel anticorps monoclonal humain qui se lie sélectivement au récepteur A de l'IL-17 et inhibe la signalisation inflammatoire en empêchant plusieurs types de cytokines IL-17 de s'y lier. En inhibant l'activation du récepteur par l'IL-17, SILIQMD empêche l'organisme de recevoir les signaux qui pourraient provoquer l'inflammation. Le libellé de SILIQMD comporte un encadré de mises en garde et précautions au sujet du risque d'idées et de comportement suicidaires. Toutefois, aucun lien de causalité entre le traitement par SILIQMD et le risque d'idées et de comportements suicidaires n'a été établi. L'approbation de SILIQMD est assortie d'un programme complet de soutien aux patients qui a pour objectif d'assister les patients et les professionnels de la santé dans la prescription, la livraison et l'administration de SILIQMD, ainsi que dans le suivi des patients qui reçoivent ce médicament. SILIQMD est contre-indiqué chez les patients atteints de la maladie de Crohn. Les effets indésirables les plus fréquents ont été les céphalées, les arthralgies, la fatigue, la douleur oropharyngée et la diarrhée. Des idées suicidaires et des comportements relatifs ont été signalés. Des infections graves sont survenues. Il convient donc d'être prudent lorsqu'on envisage l'emploi de SILIQMD chez des patients atteints d'une infection chronique ou ayant des antécédents d'une infection récidivante. Il faut déterminer la présence ou non d'une infection tuberculeuse avant l'instauration du traitement. Bausch Health a obtenu d'AstraZeneca une licence exclusive sur les droits attachés à SILIQMD au Canada.



À propos de Bausch Health Companies Inc.

Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX:BHC) est une société mondiale ayant pour mission d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé. Nous mettons au point, fabriquons et commercialisons un large éventail de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux et de produits en vente libre, principalement dans les domaines thérapeutiques de la santé oculaire, de la gastroentérologie et de la dermatologie. Nous honorons nos engagements en bâtissant une société novatrice vouée à l'amélioration de la santé globale.

Au Canada, la gamme de médicaments d'ordonnance de la société cible principalement la santé oculaire, la dermatologie et les affections cardiométaboliques. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la société au https://www.bauschhealth.ca.



Références :

