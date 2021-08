Les étudiants de niveau postsecondaire peuvent maintenant participer au concours Investis dans ton avenir avec la Banque Scotia

MONTRÉAL, le 18 août 2021 /CNW/ - La rentrée approche à grands pas pour des milliers d'étudiants de niveau postsecondaire d'un bout à l'autre du pays. Qu'ils assistent à leurs cours en présentiel ou à distance, les défis financiers qu'a entraînés la pandémie sont toujours bien réels pour plusieurs d'entre eux. Dans le cadre du nouveau concours Investis dans ton avenir avec la Banque Scotia, la Banque leur offre la chance de gagner* une bourse d'études de 30 000 $.



De nombreux étudiants de niveau postsecondaire ont perdu leur emploi ou ont vu leur stage retardé ou annulé en raison de la pandémie. Cette perte de revenus vient souligner encore davantage le fait que les dettes constituent une préoccupation majeure pour les étudiants. Selon Statistique Canada, la moitié des diplômés postsecondaires sont endettés au moment de l'obtention de leur diplôme, et cette dette s'élève en moyenne à 17 500 $.



« Pour bon nombre d'entre eux, la période des études collégiales et universitaires est exaltante, mais elle s'accompagne toutefois du fardeau des dettes provenant des frais de scolarité, de l'achat des livres et des frais de logement, explique Geneviève Brouillard, première vice-présidente, Québec et Est de l'Ontario, à la Banque Scotia. Le concours Investis dans ton avenir avec la Banque Scotia est l'une des options qu'offre la Banque pour aider les étudiants à réduire la pression financière. »



Grâce à ce concours, la Banque Scotia aidera deux étudiants à payer leurs frais d'études : un étudiant canadien et un étudiant étranger remporteront chacun un prix de 30 000 $. Ils auront également la chance de rencontrer un conseiller de la Banque Scotia qui les aidera à créer un plan financier. Le concours se déroule du 3 août 2021 au 31 janvier 2022 et les noms des gagnants seront annoncés le 1er mars 2022. Les étudiants admissibles peuvent obtenir des participations au concours en détenant ou en ouvrant un compte admissible* de la Banque Scotia et en s'inscrivant. Détails à banquescotia.com/investisdanstonavenir.

« L'un des meilleurs services à rendre aux étudiants, c'est de leur apprendre la base des finances personnelles pour qu'ils développent dès maintenant de bonnes habitudes qu'ils conserveront toute leur vie, poursuit Geneviève Brouillard. La Banque Scotia met à la disposition des étudiants plusieurs outils et ressources pour qu'ils apprennent à gérer leur argent et puissent ainsi assurer leur réussite future. »



Des conseils pour bien démarrer l'année scolaire

Le retour sur les campus rime souvent avec obligations financières, qu'il s'agisse des frais de scolarité, du loyer ou de l'épicerie. Adopter tôt de saines habitudes financières, ça ouvre la voie à une meilleure gestion de ses finances pour le reste de sa vie. Voici six conseils de la Banque Scotia sur la gestion des finances :

Établissez un budget. Pendant un mois, notez vos frais fixes (p. ex., frais de scolarité, loyer, manuels et services publics) et vos frais variables (p. ex., épicerie et divertissement). Ensuite, faites vos calculs - et assurez-vous que vos dépenses ne dépassent pas votre revenu mensuel. Faites le suivi de vos dépenses chaque mois et comparez-les avec votre budget, puis rajustez là où c'est nécessaire. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aussi rencontrer un conseiller financier de votre succursale bancaire. Ses conseils sont gratuits et il vous aidera à trouver des solutions qui vous conviennent. Planifiez le remboursement de votre prêt étudiant. Avec la suspension de l'intérêt sur les prêts d'études, c'est le moment d'élaborer un plan d'action pour le remboursement de votre prêt d'études. Commencez à rembourser votre dette pendant que vous êtes encore aux études, établissez des versements automatiques, et lorsque vous aurez un revenu, augmentez le montant de vos versements. N'oubliez pas que si votre prêt est admissible aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou d'une loi provinciale comparable, vous pourriez demander un crédit d'impôt pour les intérêts payés sur votre prêt. Tirez parti des économies d'impôt. Les étudiants canadiens actuellement inscrits dans un établissement postsecondaire peuvent demander un crédit d'impôt pour leurs frais de scolarité. Si vous avez dû déménager dans une autre ville ou vous rapprocher d'au moins 40 km de votre établissement d'enseignement, vous pourriez être admissible à la déduction des frais de déménagement, comme le transport et l'entreposage. Obtenez des avantages pour vos dépenses. Tirez le maximum de votre compte bancaire. Votre compte vous offre-t-il des avantages, comme un nombre illimité d'opérations de débit et la possibilité de gagner des points pour vos achats réglés par débit? Le programme Points-bonis ScotiaMD est l'un des programmes de récompenses et de fidélisation les plus souples du Canada : il vous permet d'accumuler des points à l'aide de votre carte de débit, puis de les échanger contre des milliers de récompenses. Constituez un fonds d'urgence. Allouez-y le montant que vous pouvez; vous seriez surpris de l'effet d'une cotisation mensuelle de 20 $ au fil du temps. En déposant automatiquement ce que vous pouvez dans votre fonds d'urgence, vous pourrez économiser sans avoir à vous en inquiéter. Et mieux encore, pensez à déposer vos économies dans des comptes qui vous rapportent des intérêts et dont vous pouvez retirer des sommes sans pénalité. Recherchez les conseils. Prendre de bonnes habitudes tôt dans la vie peut avoir d'importants bienfaits sur votre avenir financier. Commencez à consulter des ressources en ligne pour améliorer vos connaissances financières, comme le portail étudiant et le Centre ScotiaConseils+. Obtenir des conseils judicieux dès le départ peut vous mettre dans la voie rapide pour atteindre vos objectifs financiers. Les conseillers de la Banque Scotia peuvent vous aider à établir un plan qui répondra à vos besoins actuels et qui vous préparera pour l'avenir.

Pour en savoir davantage sur le concours Investis dans ton avenir avec la Banque Scotia, consultez banquescotia.com/investisdanstonavenir.



*AUCUN ACHAT NI OUVERTURE DE COMPTE N'EST REQUIS POUR PARTICIPER AU CONCOURS. Le concours débute le 3 août 2021 à 00 h 00 : 01 (HE) et se termine le 31 janvier 2022 à 23 h 59 : 59 (HE). Sont admissibles au concours : les étudiants qui sont des citoyens ou des résidents permanents du Canada et les étudiants étrangers, âgés de 17 ans et plus, qui résident au Canada et sont inscrits dans un établissement d'enseignement postsecondaire reconnu au 1er mars 2022. Deux (2) gagnants recevront chacun un (1) prix d'une valeur totale de 30 000 $CA comportant (i) 10 000 $ déposés dans leur compte du plan Privilèges bancaires Étudiants; (ii) un CPG non remboursable de 10 000 $ d'une durée d'un an; et (iii) un CPG non remboursable de 10 000 $ d'une durée de deux ans. La valeur totale des prix qui seront remis est de 60 000 $CA. Un prix sera remis à un étudiant citoyen ou résident permanent du Canada et un prix sera remis à un étudiant étranger. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues dans chaque catégorie. Les gagnants doivent répondre correctement à une question réglementaire. Des conditions s'appliquent. La version intégrale du règlement du concours est disponible à https://investisdanstonaveniraveclaBanqueScotia.armreward.com/regles.

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.

