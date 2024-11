À compter du 18 novembre - Une étape de plus dans la mise à niveau et l'amélioration des infrastructures à la traverse Québec-Lévis

QUÉBEC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la mise à niveau des infrastructures à la traverse Québec-Lévis entreprise au cours des dernières années, la Société des traversiers du Québec (STQ) tient à aviser sa clientèle que différents travaux seront réalisés sur les embarcadères de part et d'autre du fleuve, dès le 18 novembre prochain.

En conséquence, la traverse Québec-Lévis offrira un service entièrement piéton à compter de cette date, et ce, jusqu'à la mi-décembre. Une interruption du service aux automobiles est donc prévue durant cette période.

Nature des travaux

Les charnières des rampes d'embarquement des véhicules de Québec et de Lévis seront changées. Plus précisément, il s'agit de travaux d'acier et de soudure.

Le début de la construction d'une nouvelle guérite à la traverse de Québec est aussi prévu d'ici la fin de l'année 2024. Finalement, la STQ effectuera, en 2025, la modernisation de l'ascenseur de la gare maritime de Québec.

Horaire pendant les travaux sur les embarcadères

La Société des traversiers du Québec invite ses clients à prendre en considération les modifications au service régulier découlant de ces travaux dans la planification de leurs déplacements.

L'interruption du service aux automobiles sera en vigueur uniquement pendant la période des travaux. De plus, en raison de l'utilisation d'une rampe d'appoint, il ne sera pas possible pour les usagers se déplaçant en fauteuil roulant, en triporteur ou en quadriporteur d'accéder au navire pour des raisons de sécurité. La STQ est consciente de l'incidence de ses travaux et mettra tout en œuvre pour minimiser l'impact sur la clientèle de la traverse.

