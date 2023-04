GATINEAU, QC, le 13 avril 2023 /CNW/ - Non seulement la tarification de la pollution est l'un des meilleurs moyens de lutter contre les changements climatiques, mais il s'agit également de l'une des nombreuses mesures prises par le gouvernement du Canada pour remettre plus d'argent dans les poches des Canadiens.

À mesure que la tarification de la pollution augmente, le gouvernement du Canada redonne plus d'argent aux familles tous les trois mois. À compter de demain, les Canadiens qui vivent en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, provinces où s'applique actuellement la tarification fédérale de la pollution causée par les combustibles, auront encore plus d'argent dans leur compte bancaire grâce aux paiements trimestriels de l'Incitatif à agir pour le climat.

Une famille de quatre personnes peut s'attendre à recevoir les montants suivants lors du paiement printanier de l'Incitatif à agir pour le climat* :

244 dollars en Ontario

en 264 dollars au Manitoba

au 340 dollars en Saskatchewan

en 386 dollars en Alberta

Dans le cadre des paiements trimestriels de 2023-2024, une famille de quatre personnes pourra recevoir un montant annuel total de :

976 dollars en Ontario

en 1 056 dollars au Manitoba

au 1 360 dollars en Saskatchewan

en 1 544 dollars en Alberta

Les ménages qui vivent dans de petites collectivités rurales ont également droit à un supplément de 10 p. 100.

L'abordabilité et l'équité sont au cœur de l'approche du Canada en matière de tarification du carbone - huit ménages sur dix reçoivent plus d'argent que ce qu'ils ont déboursé, et ce sont les ménages à faible et à moyen revenu qui en bénéficient le plus.

Les Canadiens de ces provinces qui sont inscrits au dépôt direct de l'Agence du revenu du Canada recevront ces paiements directement dans leurs comptes bancaires, accompagnés d'une mention telle que « Incitatif à agir pour le climat » (la formulation peut varier selon l'institution financière). Ceux qui ne sont pas inscrits au dépôt direct recevront des chèques par la poste.

Les résidents de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador commenceront à recevoir des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat en juillet 2023, au moment où la redevance fédérale sur les combustibles entrera en vigueur. Tous les détails concernant les montants des versements trimestriels pour les particuliers et les familles en 2023-2024 sont précisés sur la page Web sur le paiement de l'Incitatif à agir pour le climat.

Le montant plus élevé des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat cette année est accompagné de nouvelles mesures proposées pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Le gouvernement du Canada a augmenté le salaire minimum fédéral et éliminé définitivement les intérêts sur les prêts d'études canadiens. De plus, le nouveau remboursement proposé pour les articles d'épicerie constituera un allégement de l'inflation ciblé pour quelque 11 millions de Canadiens et les familles qui en ont le plus besoin; cette aide financière supplémentaire peut atteindre 467 dollars pour les couples admissibles qui ont deux enfants.

« La tarification de la pollution signifie plus d'argent dans vos poches dès maintenant et un air de meilleure qualité pour les années à venir. Si vous vivez en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, provinces qui utilisent le système fédéral, vous allez recevoir aujourd'hui votre paiement printanier de l'Incitatif à agir pour le climat. Ce paiement s'élève à plusieurs centaines de dollars pour une famille de quatre. Et vous pouvez vous attendre à recevoir des paiements tous les trois mois. C'est l'un des moyens que nous prenons pour faire en sorte que la vie demeure abordable, tout en luttant contre les changements climatiques. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

*Les résidents dont la déclaration de revenus ou de prestations a été évaluée au plus tard le 24 mars 2023 recevront leur premier paiement trimestriel en avril . Si votre déclaration de revenus est évaluée après cette date, votre paiement d'avril sera inclus dans un paiement ultérieur.

. Si votre déclaration de revenus est évaluée après cette date, votre paiement d'avril sera inclus dans un paiement ultérieur. La tarification de la pollution est la façon la plus efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de stimuler l'innovation propre. Elle crée une incitation financière permettant aux entreprises et aux ménages de décider eux-mêmes de la meilleure façon de réduire les émissions, et elle remet de l'argent directement aux familles pour que ces dernières puissent en disposer comme bon leur semble.

Le gouvernement du Canada ne garde aucun produit direct de la tarification de la pollution. Tous les produits directs sont reversés à la province ou au territoire où ils ont été recueillis. Remettre les produits tirés de la tarification de la pollution contribue à l'abordabilité, mais cela n'enlève rien à l'incitation à moins polluer. Chaque fois qu'un consommateur ou une entreprise prend une décision d'achat, ils sont incités financièrement à choisir des options plus écologiques, peu importe la façon dont les produits sont remis.

ne garde aucun produit direct de la tarification de la pollution. Tous les produits directs sont reversés à la province ou au territoire où ils ont été recueillis. Remettre les produits tirés de la tarification de la pollution contribue à l'abordabilité, mais cela n'enlève rien à l'incitation à moins polluer. Chaque fois qu'un consommateur ou une entreprise prend une décision d'achat, ils sont incités financièrement à choisir des options plus écologiques, peu importe la façon dont les produits sont remis. Dans les provinces où le système fédéral de tarification de la pollution est actuellement appliqué ( Ontario , Manitoba , Saskatchewan et Alberta ), 90 p. 100 des produits de la tarification de la pollution sont remis directement aux ménages par l'intermédiaire des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat, et les 10 p. 100 restants sont utilisés pour soutenir les petites et moyennes entreprises, et les groupes autochtones.

, , et ), 90 p. 100 des produits de la tarification de la pollution sont remis directement aux ménages par l'intermédiaire des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat, et les 10 p. 100 restants sont utilisés pour soutenir les petites et moyennes entreprises, et les groupes autochtones. Huit familles sur dix reçoivent plus d'argent sous forme de paiements de l'Incitatif à agir pour le climat que ce qu'elles paient dans le cadre de la tarification de la pollution. Et les paiements augmentent chaque année, conformément à la hausse progressive de la tarification de la pollution.

Les ménages à faible et à moyen revenu dans ces provinces bénéficient le plus des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat, puisqu'ils ont tendance à moins dépenser pour des biens énergivores visés par la tarification de la pollution et qu'ils reçoivent en plus le plein paiement de l'Incitatif à agir pour le climat.

La redevance fédérale sur les combustibles entrera en vigueur le 1 er juillet 2023 à Terre-Neuve-et- Labrador , en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, et les produits seront remis aux ménages par les paiements trimestriels de l'Incitatif à agir pour le climat. La redevance sur les combustibles s'appliquera également au Nouveau-Brunswick, à la demande de la province; le calendrier sera précisé dans les prochains mois.

juillet 2023 à Terre-Neuve-et- , en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, et les produits seront remis aux ménages par les paiements trimestriels de l'Incitatif à agir pour le climat. La redevance sur les combustibles s'appliquera également au Nouveau-Brunswick, à la demande de la province; le calendrier sera précisé dans les prochains mois. Les provinces et les territoires qui ont mis en place leurs propres systèmes de tarification de la pollution conservent tous les produits et peuvent en disposer comme bon leur semble. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la tarification de la pollution dans les diverses régions du pays, veuillez consulter la page Web des systèmes de tarification de la pollution par le carbone au Canada ; vous pourrez notamment voir si votre province ou territoire utilise le système fédéral ou son propre système.

