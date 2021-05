À Beloeil et McMasterville - Exo à la demande offert gratuitement aux usagers pour le premier mois

« Exo et l'ARTM sont heureux d'offrir gratuitement le service exo à la demande aux usagers de Belœil et McMasterville pendant le mois de lancement du projet pilote, déclare Sylvain Yelle, directeur général d'exo. Nous invitons nos clients à profiter de l'occasion pour faire l'expérience du nouveau service et en découvrir tous les avantages, notamment en matière d'expérience client. »

Exo à la demande offre aux clients de Belœil et McMasterville des trajets plus flexibles et rapides ainsi que des heures de service plus étendues. Exo améliore également sa couverture du territoire en ajoutant des arrêts virtuels dans certaines zones qui ne sont pas desservies à l'heure actuelle. De plus, les temps de parcours seront grandement réduits puisque les autobus n'auront plus à faire de circuits fixes pour mener les clients à destination. Les réservations seront plutôt jumelées par un algorithme pour créer le trajet le plus direct pour le chauffeur.

« La ville de Belœil est fière d'accueillir ce projet pilote. Le service exo à la demande bonifie l'offre de service en transport collectif pour les citoyens de Belœil en améliorant considérablement la couverture du territoire et en éliminant les fréquences d'autobus aux deux heures, » affirme Diane Lavoie, mairesse de Belœil.

« La gare McMasterville sera mieux desservie par le réseau local d'autobus grâce au service exo à la demande. Ainsi, plusieurs citoyens de McMasterville n'auront plus besoin de s'y rendre en voiture », souligne Martin Dulac, maire de McMasterville.

« Cette collaboration avec exo démontre bien la capacité de Transdev d'adapter et d'intégrer au réseau régulier une offre de services flexible répondant pleinement aux besoins des citoyens et en fonction des attentes de notre client exo. Ce fut un travail de collaboration dont le résultat est une valeur ajoutée prometteuse » selon Marie Hélène Cloutier, vice-présidente exécutive, Transdev Québec et Maritimes.

« Les réservations d'exo à la demande se feront à travers la plateforme Link, une solution de transport à la demande dont l'application mobile est disponible sur l'App Store et Google Play. Link de Cityway, une filiale de Transdev, est un leader mondial en solutions de transport à la demande et Mobilité Intégrée », précise Chloé Spano, vice-présidente développement des affaires et innovation, Cityway.

Pour le moment, la ligne de taxibus T81 ne sera pas remplacée par le service exo à la demande. Il est à noter que l'intégration de la ligne T81 au projet pilote est en cours d'étude.

Exo à la demande en bref

Zones visées par le projet pilote exo à la demande :

Beloeil - McMasterville

Lignes remplacées par un service uniquement à la demande :

20M , 20B , 27, 82, 83, 84 et 85.

Lignes qui demeurent en service selon leurs horaires fixes habituels :

T81, 11, 12, 23, 200, 201 et 300.

Comment réserver un déplacement :

Quand réserver un déplacement :

Entre 30 jours et 30 minutes avant le déplacement.

Titres de transport acceptés à bord d'exo à la demande :

Un titre de transport valide du secteur Vallée du Richelieu .

Heures de disponibilité du service :

Lundi au vendredi : 5 h 15 à 21 h 30

Samedi et dimanche : 8 h à 18 h

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]

Liens connexes

https://exo.quebec/