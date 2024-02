A&W offre trois nouveautés épicées exclusives : les Buddy burgers™ piri-piri

Pour une durée limitée, un trio de Buddy burgers™ piri-piri s'ajoute au menu d'A&W dans tous les restaurants du pays

MONTRÉAL, le 12 févr. 2024 /CNW/ - À la suite du succès qu'ont connu les Mama et Buddy Burgers cornichons et aneth épicé, la chaîne de restauration lance désormais ses trois nouvelles créations épicées : les Buddy burgers™ piri-piri. Ces nouveaux burgers sauront combler les envies de nourriture épicée avec leurs trois choix de galette : poulet, bœuf ou patates hachées brunes. Il est possible de les déguster jusqu'au 10 mars prochain dans n'importe quel restaurant A&W, et ce, pour seulement 3,99 $ chacun.

Les Buddy burgers™ piri-piri sont offerts pour une durée limitée au prix unitaire de 3,99 $. (Groupe CNW/A&W Food Services of Canada Inc.)

Des burgers aux saveurs piquantes de piri-piri

Les trois burgers offrent des saveurs explosives avec leur sauce piri-piri, garnis de feuilles de laitue croquante, d'une tranche de tomate, d'oignon rouge et d'une galette au choix, le tout servi sur un pain fraîchement grillé. Il s'agit du burger idéal pour celles et ceux qui adorent les plats relevés.

« Il était important pour nous de développer une recette qui reflète l'intensité de la palette gustative de notre clientèle », a déclaré Karan Suri, directeur du développement des menus chez A&W Canada. « Notre délicieuse sauce piri-piri vient justement donner la touche parfaite de piquant, en plus de faire ressortir le goût irrésistible du burger. Cette recette a été conçue pour répondre à la demande de sensations fortes et complexes. »

Par ailleurs, les végétariennes et végétariens peuvent également profiter de l'option d'une galette de patates hachées brunes. Il s'agit de la toute première offre de Buddy Burger végétarien d'A&W. Cette nouvelle option s'ajoute au classique Burger Beyond Meat.

« Nous avons profité de ce tout nouveau mélange d'épices pour élargir notre offre de burgers végétariens et proposer une option sans viande qui est tout aussi succulente », souligne Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W. « On sait que ces nouveaux burgers pourront satisfaire les amatrices et amateurs de burgers, surtout les adeptes de mets pimentés. »

Les trois Buddy burgers™ piri-piri sont maintenant offerts pour un temps limité dans l'ensemble des restaurants A&W au prix abordable de 3,99 $ chacun.

À propos d'A&W Canada :

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, en plus d'être reconnue comme étant l'une des chaînes à burgers les plus originales et ayant la croissance la plus rapide au Canada. Étant la chaîne offrant les plus savoureux burgers au Canada, nous sommes connus pour nos délicieux classiques comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus, partout au pays. Pour plus d'informations, visitez aw.ca.

SOURCE A&W Food Services of Canada Inc.

Renseignements: Mégane Landry, [email protected], 514 974-1731