A&W offre pour un temps limité une gâterie spécialement conçue pour les chiens : le Menoum pour toutou

Du 10 au 23 juin, rendez-vous au service au volant d'un restaurant A&W et gâtez votre chien pour seulement 2 $, dont une partie ira à un organisme qui forme des chiens d'assistance.

MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - A&W Canada vous offre de quoi faire plaisir aux membres les plus attachants de votre famille : vos chiens. Du 10 au 23 juin, rendez-vous au service au volant d'un restaurant A&W et offrez à votre ami à quatre pattes un Menoum pour toutou pour seulement 2 $. Ces boulettes spéciales sont cuisinées sans notre fameux assaisonnement A&W, ce qui permet à tous les chiens de savourer leur bon goût de bœuf nourri à l'herbe en toute sécurité.

Photographie par Joel Bastian (Groupe CNW/A&W Food Services of Canada Inc.) Photographie par Joel Bastian (Groupe CNW/A&W Food Services of Canada Inc.)

Il s'agit du tout premier produit pensé spécialement pour les chiens à figurer au menu d'une chaîne de restauration rapide canadienne.

Et le plus beau dans tout ça : en gâtant toutou, vous encouragez aussi des organismes qui forment des chiens d'assistance partout au pays. En effet, une partie des recettes de chaque Menoum pour toutou (acheté entre le 10 et le 23 juin) ira à un organisme à but non lucratif canadien qui forme des chiens d'assistance et permet à des personnes en situation de handicap de gagner en indépendance. Parmi ces organismes, on retrouve notamment Mira au Québec ainsi que Pacific Assistance Dogs Society (PADS) et Guide Dogs Canada dans le reste du pays.

« On a eu l'idée de lancer Menoum pour toutou pour gâter nos adorables animaux de compagnie, et leur permettre de savourer une collation avec vous lors de vos visites au A&W. En donnant des gâteries à nos pitous, nous souhaitions aussi profiter de l'occasion pour soutenir un organisme qui forme les chiens d'assistance, comme le fait si bien l'organisme Mira », souligne Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W. « Mira est une institution au Québec qui transforme le quotidien d'innombrables personnes. Il était naturel pour nous d'utiliser cette opportunité pour reconnaître son travail et lui donner un coup de pouce. »

Le Menoum pour toutou est offert seulement au service au volant des restaurants A&W, les animaux n'étant pas admis en restaurant. Il est toujours recommandé de consulter votre vétérinaire avant de donner à vos animaux de la nourriture habituellement prévue pour les humains.

La prochaine fois que vous visiterez votre A&W préféré, n'oubliez pas de passer au service au volant pour gâter votre chien avec un Menoum pour toutou.

À propos d'A&W Canada

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, en plus d'être reconnue comme étant l'une des chaînes à hamburgers les plus originales au Canada. Étant la chaîne offrant les plus savoureux burgers au Canada, nous sommes connus pour nos délicieux classiques comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer™ A&W. Vous pouvez déguster nos hamburgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus, à travers le pays. Pour plus d'informations, visitez aw.ca .

SOURCE A&W Food Services of Canada Inc.

Renseignements: Mégane Landry, Coordonnatrice des relations publiques, [email protected]