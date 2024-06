A&W dévoile trois nouvelles boissons tropicales à la mangue et au fruit de la passion

Passez l'été sous les tropiques avec les nouvelles boissons à la mangue et au fruit de la

passion offertes pour un temps limité dans les restaurants Le Brew Bar A&W.

MONTRÉAL, le 26 juin 2024 /CNW/ - Trois délicieuses boissons tropicales font leur arrivée chez A&W et offrent l'équilibre parfait entre la mangue sucrée et le fruit de la passion acidulé pour vous permettre de vous gâter en toute légèreté.

Partout au pays, dégustez cette saveur unique de trois façons différentes : dans un très fruité smoothie, dans un frappé bien crémeux, ou dans une rafraîchissante Brise glacée. Ces délices fruités sont offerts pour un temps limité dans les restaurants Le Brew Bar A&W. Un petit vent de fraîcheur plus que bienvenu durant les grandes chaleurs!



Smoothie à la mangue et au fruit de la passion

La fusion parfaite de la mangue sucrée et du fruit de la passion acidulé, le tout mélangé avec de la glace pour une onctueuse explosion de saveurs.





Frappé à la mangue et au fruit de la passion

La mangue sucrée et le fruit de la passion acidulé frappés avec de la crème et mélangés avec de la glace, pour un rafraîchissement velouté.





Brise glacée à la mangue et au fruit de la passion

Un jus de mangue et de fruit de la passion servi sur glace, inspiré des populaires aguas frescas.

« Quand on a commencé à élaborer ces nouvelles boissons pour nos restaurants Le Brew Bar, notre objectif était de créer des boissons semblables à celles qu'on retrouve en vacances dans une destination tropicale », dit Karan Suri, directeur du développement du menu chez A&W Canada. « Il s'agit d'une combinaison irrésistiblement rafraîchissante de la mangue sucrée et des saveurs vibrantes du fruit de la passion. »

Ne manquez pas ces rafraîchissantes boissons à la mangue et au fruit de la passion, maintenant offertes pour un temps limité dans les restaurants Le Brew Bar A&W partout au pays. Visitez aw.ca/fr/brewbar pour trouver un restaurant Le Brew Bar près de vous.

À propos du restaurant Le Brew Bar A&W

Le Brew Bar A&WTM est votre nouvelle destination pour des boissons satisfaisantes à souhait. Élaborées avec soin à partir d'ingrédients naturels de qualité supérieure, toutes les boissons offertes par Le Brew Bar vous offrent le goût irrésistible et la satisfaction que vous recherchez. Que ce soit avec les boissons glacées ou celles, chaudes ou froides, à base d'espresso, tout le monde y trouve son compte. Trouvez un restaurant Le Brew Bar près de vous en visitant aw.ca/fr/brewbar .

À propos d'A&W Canada

A&W est fière d'être une entreprise entièrement canadienne, en plus d'être la première chaîne de burgers au pays. Nous sommes reconnus pour nos délicieux classiques comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus partout au pays. Pour plus d'informations, visitez aw.ca.

