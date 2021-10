VANCOUVER, BC, le 25 oct. 2021 /CNW/ - Le Fonds de revenu de redevances A&W (le « Fonds ») (TSX : AW.UN) et Services alimentaires A&W du Canada Inc. (« Services alimentaires ») ont annoncé que Services alimentaires et l'entreprise britannique Pret A Manger (Europe) Limited (« Pret ») avait signé une lettre d'intention non contraignante en lien avec un accord de principe (l'« accord ») définissant les conditions générales d'un projet d'accord national avec Pret aux termes duquel Services alimentaires aurait les droits de la franchise maîtresse pour le Canada (l'« accord national »).

En vertu de l'accord, Services alimentaires obtiendra le droit exclusif d'utiliser la marque Pret au Canada dans le cadre d'un projet pilote de deux ans (la « phase d'essai ») au cours duquel Services alimentaires procédera au lancement de la marque Pret dans les restaurants A&W de certains marchés du Canada. Si la phase d'essai est concluante, Services alimentaires obtiendra alors le droit exclusif d'utiliser la marque Pret partout au Canada (« phase d'expansion ») conformément au plan de développement prévu. Les droits canadiens exclusifs qui seront accordés à Services alimentaires pendant la phase d'essai et la phase d'expansion demeurent assujettis à la négociation et à la conclusion de l'accord national définitif, qui sera soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Actuellement, le Fonds, au moyen de sa participation dans A&W Trade Marks Inc. (« Trade Marks »), reçoit des redevances de Services alimentaires sur les ventes des 994 restaurants A&W inclus dans le fonds de redevance (la « redevance »). Cette redevance s'appliquera également aux produits Pret vendus dans les restaurants A&W pendant la phase d'essai, dans la mesure où ces restaurants font partie du fonds de redevance. Si la phase d'essai est concluante, le Fonds percevra également une redevance sur les ventes de tout produit Pret réalisées dans les restaurants A&W par la suite.

À propos du Fonds de revenu de redevances A&W

Le Fonds est une fiducie à vocation restreinte établie en vue d'investir dans Trade Marks qui, par l'intermédiaire de sa participation dans A&W Trade Marks Limited Partnership (la « Société en commandite »), détient les marques de commerce A&W utilisées dans le cadre des activités de restauration d'A&W au Canada. En contrepartie de l'autorisation accordée à Services alimentaires d'utiliser ses marques de commerce, Trade Marks (par l'intermédiaire de la Société en commandite) touche une redevance égale à 3 % des ventes brutes déclarées par les restaurants A&W inclus dans le fonds de redevance.

À propos de Services alimentaires A&W du Canada Inc.

Services alimentaires A&W du Canada Inc., société constituée en vertu des lois du Canada, est une entreprise entièrement canadienne et l'une des marques de commerce les plus connues dans l'industrie canadienne de la restauration. A&W est la deuxième chaîne de restaurants de hamburgers en importance au Canada, avec plus de 1 000 restaurants au pays. Les restaurants A&W offrent leur fameux menu qui comprend entre autres La Famille BurgerMC, le Poulet ChubbyMC et la Root Beer A&WMC. Pour plus d'information, visitez le site aw.ca.

À propos de Pret A Manger

Pret A Manger, communément appelée Pret, est une chaîne britannique de sandwichs et de cafés, dont le premier restaurant a ouvert ses portes à Londres en 1986. Les sandwichs, salades et wraps sont préparés chaque jour dans les cuisines des restaurants avec des ingrédients de qualité, et le café servi est 100 % biologique. Pret compte actuellement plus de 450 restaurants au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Hong Kong, en France, à Dubaï, en Suisse, à Bruxelles, à Singapour et en Allemagne. Pour plus d'information, visitez le site www.pret.co.uk/en-GB.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada. Certains énoncés et renseignements prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend à », « anticipe », « estime », « prévoit », « prévu », « a l'intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », devrait », « peut », « vise à », « tente de » et d'autres expressions analogues, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles Services alimentaires aura les droits de la franchise maîtresse pour le Canada, les produits Pret seront proposés dans des restaurants A&W au Canada, Services alimentaires obtiendra une licence exclusive pour l'utilisation de la marque Pret au Canada avec des droits de développement ultérieurs, l'accord national définitif entre les parties sera conclu et le Fonds touchera sa redevance sur les ventes de produits Pret réalisées dans les restaurants A&W.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment de les formuler. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs.

SOURCE A&W Revenue Royalties Income Fund

Renseignements: INFOS MÉDIAS A&W: Gabrielle Poirier - [email protected] 905-269-1127 ; Personne-ressource pour de plus amples renseignements sur le Fonds de revenu de redevances A&W : Kelly Blankstein, CPA(CA), chef des services financiers, Courriel : [email protected], www.awincomefund.ca