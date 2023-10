A&W ajoute trois nouveautés délicieusement croustillantes à son menu classique : les sandwichs au poulet MÉGAcroustillant

Un trio de sandwichs au poulet MÉGAcroustillant se joint à la famille Burger et aux autres classiques A&W au menu permanent de tous ses restaurants.

MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - On a une nouvelle des plus croustillantes! Pour la première fois depuis 2018, A&W Canada ajoute de nouveaux sandwichs à son menu permanent. Ils viennent se joindre aux autres classiques d'A&W, tels que le Teen Burger et les rondelles d'oignon : voici les nouveaux sandwichs au poulet MÉGAcroustillant d'A&W.

Les sandwichs au poulet MÉGAcroustillant (Groupe CNW/A&W Food Services of Canada Inc.)

Vous pouvez dès aujourd'hui vous rendre dans n'importe quel restaurant A&W pour découvrir nos trois nouvelles créations croustillantes : le MÉGAcroustillant™ épicé style Nashville, le MÉGAcroustillant Poulet Chubby™, et le MÉGAcroustillant BLT. Chacun de ces sandwichs offre une généreuse portion de cinq onces de notre délicieux poulet juteux et croustillant, servi sur un pain brioché grillé.

MÉGAcroustillant™ épicé style Nashville :

fait avec notre poulet MÉGAcroustillant juteux nappé d'une sauce Nashville , garni de mayonnaise Chubby et de cornichons sucrés, le tout servi sur un pain brioché grillé à la perfection.





fait avec notre poulet MÉGAcroustillant juteux nappé d'une sauce , garni de mayonnaise Chubby et de cornichons sucrés, le tout servi sur un pain brioché grillé à la perfection. MÉGAcroustillant Poulet Chubby™ : la rencontre parfaite entre une généreuse portion de poulet juteux et croustillant, notre mayonnaise Chubby, et de la laitue. Le tout servi sur un pain brioché grillé à la perfection.





MÉGAcroustillant BLT : du poulet croustillant et juteux garni de bacon, de laitue croquante, d'une tranche de tomate et de notre mayo Chubby, le tout servi sur un pain brioché grillé à la perfection.

Créer trois nouveaux sandwichs pour le menu permanent de plus de 1 000 restaurants, ça peut prendre du temps. Une fois qu'on a trouvé la recette idéale, A&W a présenté le trio à certains marchés pour évaluer l'intérêt qu'il suscite. Les réactions ont été très positives, particulièrement au sujet de notre généreuse portion de poulet croustillant.

« En tant que chef et directeur de l'élaboration du menu chez A&W, j'ai eu à cœur de mettre au point des recettes de sandwichs au poulet offrant des saveurs que tout le monde peut apprécier. Nos sandwichs au poulet MÉGAcroustillant sont l'aboutissement de ces efforts, avec le poulet le plus croustillant et juteux qui soit, qui satisfait à chaque bouchée », a dit Karan Suri.

Vivez le croustillant à l'état pur avec nos nouveaux sandwichs au poulet MÉGAcroustillant, offerts dans les restaurants A&W partout au pays.

À propos d'A&W Canada :

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, en plus d'être reconnue comme étant l'une des chaînes à burgers les plus originales et ayant la croissance la plus rapide au Canada. Étant la chaîne offrant les plus savoureux burgers au Canada, nous sommes connus pour nos délicieux classiques comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus, partout au pays. Pour plus d'informations, visitez aw.ca.

SOURCE A&W Food Services of Canada Inc.

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements : Mégane Landry, [email protected], 514 974-1731