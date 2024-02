MONTRÉAL, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Marc Lauzon, un résident de l'Abitibi-Témiscamingue, a mis la main sur 50 000 $ grâce à un billet Célébration reçu en cadeau de Noël, en 2022. Après avoir découvert son gain, M. Lauzon avait caché son billet dans un livre dans l'intention d'aller le réclamer plus tard. Toutefois, au moment d'y aller, il n'arrivait plus à le retrouver!

Un chanceux retrouve le billet qu’il avait caché et remporte 50 000 $ (Groupe CNW/Loto-Québec)

Après plusieurs mois de recherches, il a finalement mis la main sur la biographique dans laquelle se cachait son billet! Il lui restait 12 jours seulement avant la date de fin du délai de réclamation, qui était le 8 janvier 2024. Heureusement, il a pu réclamer son lot à temps. Grâce à ce gain, le chanceux prévoit faire des placements.

Le billet gagnant a été acheté à la pharmacie Jean Coutu sur la rue Gamble Ouest, à Rouyn-Noranda.

Rappelons qu'il est facile de vérifier ses billets chez les détaillants de loteries, à lotoquebec.com ainsi qu'avec l'application mobile Loteries de Loto-Québec.

En bref

Loterie : Célébration 2023

Lot remporté : 50 000 $

Catégorie : lot maison

Date du tirage : 8 janvier 2023

Date limite de réclamation : 8 janvier 2024

Lieu de résidence du gagnant : Abitibi-Témiscamingue

Détaillant vendeur : Jean Coutu (115, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda )

